Dež ohromil Dubaj in poplavil letališče

Potem ko je v torek v delih Združenih arabskih emiratov padla rekordna količina padavin, so bile v Dubaju včeraj zaprte šole, številne ceste so bile poplavljene, prav tako je ohromljen letalski promet.

Dubaj in okoliške kraje so namreč prizadele obsežne poplave, potem ko je v zgolj enem dnevu padlo 254 milimetrov dežja. Takšno količino padavin sicer v puščavski državi običajno zabeležijo v obdobju skoraj dveh let.

Smrtna žrtev

Zaradi posledic ujme je umrla najmanj ena oseba, poročajo tudi o hudem prometnem kaosu, saj so poplavljene številne avtoceste in lokalne ceste, prekinjene so povezave z vlaki in podzemno železnico. Poplavljeno je tudi letališče v Dubaju, kjer prihaja do zamud in odpovedi poletov. Dubajsko letališče je po obsegu prometa med najbolj obremenjenimi na svetu. Med drugimi je bil odpovedan včerajšnji polet v Ljubljano, s prihodom ob 13.30, pa tudi iz Ljubljane z načrtovanim odhodom ob 14.30.

»Zaradi ujme je poplavljeno letališče v Dubaju, to ostaja zaprto. Potnike prosijo, naj ne prihajajo na letališče in naj preverijo status svojega poleta neposredno pri letalski družbi ter si zagotovijo dodaten čas za prihod na letališče,« je na omrežju X opozorilo tudi slovensko zunanje ministrstvo. Dodali so, da je slovenskim državljanom za nujno konzularno pomoč na voljo veleposlaništvo v Abu Dabiju.

V Združenih arabskih emiratih je v torek po podatkih oblasti padlo največ dežja v enem dnevu od začetka beleženja leta 1949. Ujma je prizadela tudi sosednje države, med njimi Bahrajn in Oman, kjer je zaradi posledic hudega deževja umrlo 18 ljudi, med njimi več otrok.