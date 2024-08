Drama v vojašnici: »Voda je onesnažena, stanje je resno. On ima največji interes za kaj takega«

Nemška policija in služba državne varnosti sta po ugotovitvah, da je s pitno vodo v vojašnici Köln-Wahn nekaj narobe, sprožili preiskavo in ugotavljajo, ali gre za diverzijo proti nemški vojski.

Sum sabotaže

Tiskovni predstavnik nemškega obrambnega ministrstva je potrdil uvedbo preiskave in pojasnil, da obstaja sum sabotaže. Med nočnimi kontrolami pitne vode so namreč odkrili nenormalne vrednosti, nato pa so opazili luknjo v ograji. Zaprli so vodo in vojašnico zaprli, storilca ali več njih, pa doslej še niso našli. Pregledujejo varnostne kamere, tiskovni predstavnik pa je dejal, da incident jemljejo zelo resno.

Seveda obstaja sum, da bi lahko šlo za rusko diverzantsko operacijo.

Poleg policije in vojaške policije sta v preiskavo vključena tudi vojaška protiobveščevalna služba (MAD) in policijski oddelek za zaščito države, ki je med drugim pristojen za politični kriminal in terorizem, navaja DW.

Za vsem stoji ruski predsednik?

Obrambno ministrstvo o svojih sumih za zdaj molči, predsednik odbora za obrambo v bundestagu Marcus Faber (FDP) pa sumi Rusijo: »Putin ima za kaj takega trenutno največji interes.«

A za zdaj teh dokazov ni.