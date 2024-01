Drama na nebu: boeing vzletel, nato opazili razpoko v oknu

Potniško letalo boeing 737-800 japonske letalske družbe All Nippon Airways se je moralo po vzletu z letališča v Saporu zaradi razpoke na oknu pilotske kabine vrniti nazaj, so sporočili iz družbe. Na krovu je bilo 59 potnikov in šest članov posadke. Nihče od njih ni bil poškodovan.

»Razpoka ni vplivala na nadzor leta ali pritisk,« je po poročanju spletnega portala britanske mreže Sky News dejal tiskovni predstavnik japonskega letalskega prevoznika. Pojasnil je, da so razpoko odkrili na skrajni zunanji od štirih plasti oken v pilotski kabini.

Letalo je bilo namenjeno v Toyamo, a se je moralo obrniti in je nato varno pristalo na letališču v Saporu.

Družba Boeing se je sicer nedavno znašla v središču svetovne pozornosti, potem ko je z boeinga 737 Max 9 letalskega prevoznika Alaska Airlines kmalu po vzletu z letališča v Portlandu odpadel panel z vrati. Letalo je moralo zasilno pristati, nekaj potnikov pa je potrebovalo zdravniško pomoč. Nihče ni bil življenjsko ogrožen.