Noro: med letom odletelo okno in zunanji del letalskega trupa (VIDEO)

Potniško letalo v Ameriki je v zraku izgubilo del trupa, zaradi česar je moralo pristati. Pristalo je v ameriški zvezni državi Oregon.

Boeing 737 Max 9 družbe Alaska Airlines se je vrnil v Portland 35 minut po vzletu proti Kaliforniji. Odpadel mu je namreč zunanji del trupa, vključno z oknom. Alaska Airlines je sporočila, da je bilo na letu 177 potnikov in članov posadke ter da je letalo varno pristalo.

Iz letalske družbe Alaska Airlines so še sporočili, da bodo zaradi preiskave začasno prizemljili vseh 65 njihovih letal 737 Max 9, vse dokler ne bodo vsakega med njimi podrobno pregledali. Pregled traja od štiri do osem ur na letalo.

Iz družbe Boeing pa so sporočili, da so seznanjeni z incidentom in »si prizadevajo zbrati več informacij«.

»Bilo je res nenadoma. Ravnokar sem prišel na višino in okno/stena je preprosto odskočila in tega ni bilo opaziti, dokler niso kisikove maske padle s stropa,« je za CNN povedal eden izmed potnikov.

Po pristanku so poklicali gasilce, da ocenijo manjše poškodbe, resnejših poškodb pa ni, je sporočila gasilska služba pristanišča Portland.

Posnetek potnika, objavljen na družbenih medijih, prikazuje stranski del trupa, kjer bi moralo biti okno, manjka – potniki so izpostavljeni zunanjemu zraku. Videti je kisikove maske, razporejene po celem letalu, in najmanj dve osebi, ki sedita blizu in tik za manjkajočim delom.

Evan Smith, potnik na letu, je za CNN povedal, da je sedel vsaj šest vrst pred delom, kjer se je zgodil incident. »Zaslišal se je zelo glasen pok v zadnjem delu letala in piskanje in vse maske so padle,« je dejal Smith.

Emma Vu, druga potnica, je spala in se je zbudila zaradi občutka, da je padla. Takrat je videla, da padajo zasilne maske. Očitno se je zbudila, potem ko je plošča odskočila; ni ji bilo jasno, kako blizu manjkajoči plošči je bila, še piše CNN.