Downing Street 10 spet sameva: kdo bo naslednik?

Borisa Johnsona je nasledila, potem ko je ta odstopil zaradi vrste škandalov in nezaupanja sodelavcev, a kot kaže, se ni Liz Truss izkazala nič bolje. Velika Britanija je znova brez političnega vodje, premierka, ki jo je še dva dneva pred svojo smrtjo ustoličila Elizabeta II., je odstopila.

45 dni je bila samo na položaju.

Naslov Downing Street 10 znova sameva, Trussova pa je ob slovesu, o katerem je obvestila tudi kralja Karla III., izjavila, da je položaj prevzela v času velike gospodarske in mednarodne nestabilnosti, zahtevnim okoliščinam pač ni bila kos. Britanski konservativci naj bi do konca prihodnjega tedna izbrali novega vodjo stranke in premierja, opozicija pa medtem poziva k predčasnim volitvam, saj bi bilo nezaslišano, da bi torijci že tretjič v istem mandatu zamenjali premierja; če bi bile volitve zdaj, bi laburisti prepričljivo zmagali, kažejo javnomnenjske raziskave, saj uživajo izjemno podporo, primerljivo z devetdesetimi leti, ko je vladal Tony Blair.

Kdo bo naslednik?

Kot naslednika Trussove, ki je bila kot tretja premierka v britanski zgodovini na položaju samo 45 dni (pri tem je postavila tudi nov rekord v najkrajšem mandatu, z nelaskavega prestola je izrinila Georgea Canninga, ki je domovini na začetku 19. stoletja vladal 119 dni), najpogosteje omenjajo nekdanjega finančnega ministra Rishija Sunaka ali vodjo spodnjega doma parlamenta Penny Mordaunt, vse glasnejše pa so govorice, da bi se utegnil vrniti sam Johnson. Ta je trenutno na oddihu v Dominikanski republiki, možnost vnovične kandidature pa menda omenja tudi sam.

Vrnitev na premierski položaj v Združenem kraljestvu po odstopu ali porazu na volitvah sicer ni redek pojav, med drugim je uspela že Williamu Gladstonu, Stanleyju Baldwinu, Ramsayju Macdonaldu, Winstonu Churchillu in Haroldu Wilsonu.