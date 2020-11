Dobre novice iz Bruslja: dosegli dogovor o cepivu v EU

Evropska komisija je danes potrdila dogovor s Pfizerjem in BioNtechom o nakupu 200 milijonov odmerkov cepiva proti covidu 19 z možnostjo nabave dodatnih 100 milijonov odmerkov, ko bo cepivo odobreno in preverjeno. Dogovor naj bi članicam EU omogočil nakup cepiva v skladu z njihovimi potrebami.



V Bruslju so dogovor z ameriškim farmacevtskim velikanom in nemškim biotehnološkim podjetjem potrdili, potem ko sta podjetji pred dnevi sporočili, da se je cepivo v tretji fazi kliničnih testiranj, ki še poteka, izkazalo za 90-odstotno učinkovito. Članice se bodo lahko odločile, koliko cepiva želijo kupiti. Poleg tega bodo lahko cepivo dale revnejšim državam ali ga preusmerile k drugim evropskim državam.



Gre za četrti dogovor o nakupu cepiva proti covidu 19, ki ga je komisija v imenu držav članic sklenila s farmacevtskimi podjetji. Kot je izjavila predsednica komisije Ursula von der Leyen, je komisija s tem dogovorom oblikovala soliden nabor proizvajalcev cepiv, med katerimi je večina v fazi naprednih testiranj. »Ko bo cepivo odobreno, ga bomo lahko hitro razporedili in se s tem približali trajnostni rešitvi za pandemijo.«