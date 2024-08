Devet novorojenih delfinov na severu Jadrana: Takoj se oddaljite, če opazite mladiče (FOTO)

Na Inštitutu Modri svet (Plavi svijet) iz Velega Lošinja so objavili dobre novice ter sveže fotografije, ob katerih je marsikomu zaigralo srce: njihovi oceanografi so posneli kar devet delfinjih mladičev v creško-lošinjskem akvatoriju. Nekateri izmed njih so plavali s svojimi mamami, drugi so bili v skupinah z mamami ter drugimi delfini.

Vse novorojene delfine so poimenovali po mamah ter jim dodali številko 24 na koncu imena; tako se novi prebivalci Jadranskega morja imenujejo Jelenas24, Alices24, Ladas24 in tako naprej. »Upamo pa, da se bomo srečali z novimi,« so zapisali ob objavi informacije – ter za vsak primer hitro ponovili pravila, kako se obnašati do mladih delfinov, ki jih je na Hrvaškem prepovedano loviti, poškodovati ali vznemirjati; med vznemirjanje spada tudi kroženje okoli delfinov ali poskusi dotikanja teh priljubljenih morskih sesalcev.

Takoj se oddaljite, če opazite mladiče.

»Glede na to, da so novorojeni mladiči najbolj občutljiva starostna skupina in v tem letnem času prihajajo na svet, prosimo vse navtike za pozornost in spoštovanje pravil,« so opomnili. Delfinom se je treba približati bočno in počasi, s postopnim zmanjševanjem medsebojne razdalje. Pluti je treba vzporedno z jato: »Takoj se oddaljite, če opazite mladiče ali slišite glasno izdihovanje in udarjanje z repom po površini, naglo spreminjanje smeri ali če se dolgo potapljajo.« Priporočajo razdaljo vsaj 50 metrov od delfinov: »Dovolite jim, da se sami odločijo, ali se bodo približali,« se glasi poduk iz Inštituta Modri svet.

Nekateri novorojenci so bili v skupinah z mamami ter drugimi delfini. FOTO: Plavi-svijet.org