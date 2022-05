Dele Nemčije opustošili tornadi

Minuli konec tedna je Nemčijo zajelo močno neurje, med katerim so nastali kar trije tornadi, ki so opustošili mesta Lippstadt, Höxter in Paderborn v deželi Porenje - Vestfalija. Omenjena dežela je bila tudi najhuje prizadeta v neurju, več kot 40 ljudi je ranjenih, med njimi deset huje, eden pa je izgubil življenje. Moški, star je bil 38 let, se je odpravil v poplavljeno klet, tam pa je utrpel električni šok, nato je še nesrečno padel in se udaril v glavo.

Materialna škoda je visoka, po prvih ocenah naj bi znašala več milijonov evrov. Veter je odkrival strehe in podiral drevesa, nekaj jih je treščilo na avtomobile, eno od padlih dreves je zadelo službeno vozilo gasilcev in razbilo vetrobransko steklo, v tem primeru ranjenih k sreči ni bilo. Po poročanju očividcev so se tudi semaforji in prometni znaki ob močnih sunkih vetra »lomili kot zobotrebci«.

Na Bavarskem je bilo v neurju poškodovanih 14 ljudi, ki so se zatekli v leseno kolibo, ta pa se je zaradi močnega vetra porušila. Tornadi v Nemčiji niso običajen pojav, so pa meteorologi že nekaj dni pred neurjem, ki je sledilo neobičajno visokim temperaturam za ta letni čas, prebivalce opozarjali pred močnimi nalivi in sunki vetra ter jim svetovali, naj ostanejo doma. Na jugu Španije so medtem minuli konec tedna namerili rekordne temperature, do kar 42 stopinj Celzija se je ponekod povzpelo živo srebro, kar je za ta letni čas izjemno visoko.

