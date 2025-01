Delavec je v kamnolomu opazil številne grbine: več kot 200 odtisov dinozavrov

V kamnolomu v bližini Oxforda v Veliki Britaniji so odkrili največje britansko najdišče sledi dinozavrov z več kot 200 odtisi stopinj dveh vrst dinozavrov izpred 166 milijonov let. Ohranjenih je več kot 150 metrov poti petih izumrlih živali, od katerih naj bi bili štirje rastlinojedi zavropodi, eden pa naj bi bil mesojedi megalozaver.

Sledi je odkril delavec v kamnolomu, ki je opazil, da so na vsake tri metre na tleh grbine. Ker so v 90. letih prejšnjega stoletja v bližini že odkrili sledi dinozavrov, je pomislil, da bi lahko grbine na tleh nastale, ko je dinozaver stopil na to mesto in se je blato okoli stopinje dvignilo. Stopinje je nato izkopavala ekipa več kot sto znanstvenikov in prostovoljcev.

Ekipa paleontologov pri izkopavanju sledi dinozavrov v Oxfordu FOTO: Emma Nicholls/AFP

Stopinje zavropodov spominjajo na stopinje slonov, a so večje, saj naj bi ti dinozavri merili do 18 metrov v dolžino. Odtisi megalozavra so stopinje z značilnimi tremi prsti. Ti dinozavri naj bi v dolžino merili šest do devet metrov in so bili največji dinozavri plenilci v obdobju jure v Veliki Britaniji.

Ni še znano

Svoje sledi so pustili v blatu, nato pa se je moralo nekaj zgoditi, da so se ti odtisi ohranili, so za BBC pojasnili oxfordski paleobiologi. Ena od možnosti je, da je nevihta prinesla veliko sedimenta, ki je sledi zasul, in so se tako stopinje ohranile, namesto da bi se zabrisale.

Znanstveniki so pri izkopavanju izdelali odlitke stopinj in posneli več kot 20.000 fotografij za izdelavo tridimenzionalnih modelov. Dinozavrove stopinje so namreč zelo koristne za znanstvenike, saj lahko pokažejo, kako so se te živali gibale ter v kakšnem okolju so živele.

Megalozavri so bili nekoliko manjši, zrasli so največ devet metrov. FOTO: Getty Images

Ni še znano, kaj se bo zgodilo z najdiščem, znanstveniki poskušajo najti možnosti, da bi ga lahko ohranili, saj se nadejajo, da bi lahko tam našli še več stopinj dinozavrov.