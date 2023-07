Dedek morilca Koste priskočil na pomoč, prodaja družinska stanovanja: to lahko pomeni samo eno

Starši 14-letnega Koste, ki je 3. maja ubil deset učencev in paznika na OŠ Vladislava Ribnikarja na Vračarju, po odločitvi sodišča ne morejo prodati ali zastaviti milijonskega premoženja, da bi pobegnili iz Srbije, a zdaj naj bi jim na pomoč priskočil dedek. Kot piše Informer, je dečkov dedek po materini strani dve stanovanji v Beogradu, ki ju je prej namenil za hčerko in vnuka, prepisal nazaj nase in ju dal v prodajo. Sumijo, da bo ves denar od prodaje dal hčerki, da bi ji zagotovil novo življenje daleč od Srbije.

Odškodnina svojcem žrtev

Dobro obveščeni vir Informerja pojasnjuje, da je Višje sodišče v Beogradu prepovedalo prodajo nepremičnine Kostinih staršev, potem ko so svojci žrtev vložili odškodninsko tožbo in pričakujejo, da bodo iz nepremičnin poplačani. »Po odločitvi višjega sodišča v Beogradu lahko fantkovi starši svobodno razpolagajo s svojim premoženjem, ne smejo pa ga prodati ali nanj dati hipoteke. Oče ima stanovanje na Vračarju, poslovne prostore in avto, mama pa ima tri stanovanja v središču Beograda in vsega tega premoženja, vrednega več kot milijon evrov, zdaj ni mogoče prodati, dokler se ne končajo tožbe družin žrtev poboja,« je pojasnil vir in dodal, da naj bi fantovi mami nedavno priskočil na pomoč njen oče, da bi ji zagotovil denar za novo življenje v tujini. Svoji dve stanovanji je pred masakrom namenil vnukoma – Kosti in mlajši sestri – medtem ko je mati pridobila pravico do upravljanja s tem premoženjem do polnoletnosti svojih otrok. To praktično pomeni, da je z očetovimi stanovanji prosto razpolagala, vendar jih ni smela prodati, saj sta bila končna dediča njena otroka, njegova vnuka. Dedek je to pogodbo prekinil in ponovno postal lastnik stanovanj, ki jih lahko zdaj prosto prodaja. Nepremičnine so že oglaševane za prodajo in srbski mediji sklepajo, da bo denar dal hčerki, da lahko čim prej zapusti Srbijo.