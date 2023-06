Srbski mediji: družina 13-letnega morilca Koste »izgublja živce«

Družina morilca, ki je v masakru na osnovni šoli Vladislav Ribnikar v Beogradu, ubil devet vrstnikov in varnostnika, postaja nervozna in vleče nepričakovane poteze. Srbski mediji po poskusu matere, da bi zapustila državo, poročajo o tem, da starša 13-letnika počasi 'izgubljata živce' in navajajo pet razlogov, zakaj.

Razlog: oče je v priporu

Oče najstnika, ki je moril v osnovni šoli, je bil še istega dne, ko je prišlo do tragedije, je bil še istega dne prijet. Očitajo mu kaznivo dejanje povzročanja splošne nevarnosti, ker ni zavaroval orožja, ki ga je 13-letnik uporabil pri svojem grozljivem napadu. Očitajo mu, da je sina učil uporabljati orožje, ker ga je vodil na strelišče, še preden je dopolnil 12 let.

Sodnik je 2. junija očetu podaljšal pripor za 30 dni, ker obstajajo okoliščine, ki kažejo na to, da bi lahko obdolženec v primeru, da bi ga izpustili na prostost ponovil kaznivo dejanje. Med razlogi za podaljšanje je tudi teža kaznivega dejanja, za katero je zagrožena zaporna kazen, ki je daljša od desetih let. Ob vsem tem pa gre tudi za kaznivo dejanje, ki je močno vznemirilo javnost, izpustitev na prostost pa bi lahko ogrozila nemoteno in pošteno vodenje kazenskega postopka.

Tožilstvo preiskuje tudi, ali je oče zanemarjal in slabo ravnal s sinom.

Razlog: postopek proti mami

Tožilstvo ugotavlja, ali je 46-letna M. K. zanemarjala in zlorabljala mladoletnika. 24. maja je na zaslišanju kar dve uri govorila o svojem odnosu s sinom, o odnosih v družini, odnosu z otrokovim očetom, o tem, ali je vedela, da oče dečka vozi na strelišče in ali je vedela, da ima oče v stanovanju orožje.

Največji del zaslišanja pa je bil namenjen pogovoru o njegovem obnašanju tik pred napadom. Zanimalo jih je, ali je kaj nakazovalo na to, da bi njen sin lahko povzročil tako grozen zločin.

Razlog: očetu so blokirali premoženje

Potem ko je dečkov oče zaprosil, naj ga v priporu obišče notar, je višje sodišče v Beogradu odločilo, da dečkov oče ne more razpolagati s svojim premoženjem. V priporu naj bi skušal svoje premoženje prenesti na ostale člane družine, zato da bi lahko še naprej razpolagal z njim.

Po poročanju Blica naj bi družine nekaterih žrtev masakra vložile premoženjskopravni zahtevek. »Odvetnik družine je na višje sodišče vložil zahtevo, da se očetu morilca prepove upravljanje s premoženjem, da se mu odtuji in obremeni nepremičnine in premičnine.« Zahtevek se nanaša na stanovanje v Beogradu, poslovne prostore, motorno vozilo. Sodišče je po zahtevku izdalo sklep, da tega premoženja za čas preiskave ne more upravljati, niti ga ne more prodati.

Razlog: blokirano materino premoženje

Kmalu za tem, ko so blokirali očetovo premoženje, so blokirali tudi mamino. 46-letnica ne more več upravljati nepremičnin, ki so v njeni lasti. Sodišče je določilo rok, v katerem morajo družinski člani enega od umorjenih sprožiti pravdni postopek za povrnitev škode, ki je nastala zaradi smrti bližnjega.

Sodišče se je za ta postopek odločilo, ker je mati v zadnjem obdobju obiskala več notarjev. Svoje premoženje je skušala prepisati na tretjo osebo, a so jo vsi notarji zavrnili.

Razlog: ujeta na meji

Da družina namerava zapustiti Srbijo, se govori že dolgo. V nedeljo pa so srbski mediji poročali, da so mamo morilca in njeno hčerko ustavili na meji s Severno Makedonijo in ji preprečili, da bi zapustila državo. Z deklico naj bi bili namenjeni proti Grčiji.

Mamo so zaslišali in izpustili na prostost. Srbski odvetnik Nikola Ristović je za Blic dejal, da kaznivo dejanje zanemarjanja in zlorabe mladoletne osebe ni dejanje, zaradi katerega ne bi mogla zapustiti države.