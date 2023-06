Kostova mama je skušala zbežati iz Srbije

Mama 13-letnega, ki je v začetku meseca maja na osnovni šoli Vladimirja Ribnikarja ubil devet svojih vrstnikov in varnostnika, je skušala zbežati iz Srbije. Kot poroča Blic so M. K. in njeno hčerko ujeli na mejnem prehodu Prohor Pčinjski, ki leži na jugu Srbije.

Dečkovi mami še vedno grozi zaporna kazen, če ji dokažejo, da je zanemarila svoje starševske dolžnosti. Če bo spoznana za krivo, ji grozi triletna zaporna kazen

Kosta je streljal na Osnovni šoli Vladimirja Ribnikarja FOTO: Jože Suhadolnik

Mama je najstnika opisala kot bolehnega in pametnega. Dejala je, da ni nič kazalo na to, da bi bil sposoben narediti kaj tako strašnega. Opisala ga je kot otroka z mnogimi interesi. Pravi, da ni impulziven in energičen, bil je radoveden in rad je imel objeme. V zadnjih letih naj bi svoje nezadovoljstvo kazal z jokom, tesneje naj bi bil povezan z mamo. Od rojstva sta zanj skrbela varuška, ki se nikoli ni pritožila nad njim.

Učenec sedmega razreda je z očetovo pištolo v ubil osem vrstnikov in varnostnika. Težko je poškodoval šest učencev in profesorico. Dva tedna po strelskem pohodu je boj za življenje izgubila ena od ranjenih učenk, postala je deseta žrtev 13-letnega morilca. Ker najstnik v času napada še ni dopolnil 14 let, za svoja dejanja ne bo kazensko odgovarjal.