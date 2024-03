Danes bodo izstrelili najmočnejšo raketo na svetu. Dvakrat je že eksplodirala

Danes namerava Spacex znova izstreliti Starship, najmočnejšo raketo na svetu, ki bi lahko postala ključna pri Nasinih načrtih za prevoz in pristanek astronavtov. Sprva na Luno, konec desetletja pa morda tudi za pristanek na Marsu, kar je cilj Elona Maska.

Raketo bodo tokrat že tretjič izstrelili in upajo, da uspešneje kot v prvih dveh primerih, ki sta se končala z eksplozijo.

Izstrelitev z lansirnega mesta v jugovzhodnem Teksasu naj bi potekala okoli 7. ure zjutraj po lokalnem času oziroma 13. ure popoldne po srednjeevropskem, potem ko je Zvezna uprava za letalstvo (FAA) včeraj dala zeleno luč. Pozneje so izstrelitev prestavili na 14.30 uro.

SpaceX bo na svoji spletni strani omogočal prenos v živo že trideset minut prej.

Raketo so prvič izstrelili aprila lani in drugič novembra lani. Prvič se je zapletlo pri odcepitvi zgornje stopnje in raketa se je nad Mehiškim zalivom razletela. V drugem poskusu je bila sicer izstrelitev uspešna, a le nekaj sekund pozneje je nosilna raketa eksplodirala, medtem ko se je nadzorovano spuščala proti Mehiškemu zalivu. Spacexu so v prenosu priznali, da sta obe stopnji rakete eksplodirali, a drugega poskusa niso razglasili za neuspeh, saj so pridobili nove podatke, ki jih bodo analizirali in se iz njih marsikaj naučili, nato pa znova poskusili. Že danes.