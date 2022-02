Črno na belem: to je pokazala študija o učinkovitosti četrtega odmerka proti omikronu

Študija iz Izraela kaže na precej majhno dodatno korist četrtega odmerka cepiva proti covidu-19 pri zaščiti pred okužbami z bolj nalezljivo koronavirusno različico omikron.

Zdravstvenim delavcem, ki so sodelovali v študiji, je četrti odmerek mRNA cepiva povrnil raven protiteles na tisto po tretjem cepljenju, vendar so bile okužbe pogoste, ugotavljajo v študiji, ki je zunanji strokovnjaki še niso pregledali.

Zdravstveni delavci, ki so se okužili, so imeli večinoma blage simptome, vendar je imela večina relativno visoko virusno obremenitev in so bili potencialno kužni.

Na splošno podatki kažejo, da četrti odmerek ne poveča imunosti, ampak jo povrne na prejšnjo najvišjo raven.

Zaradi nizke učinkovitosti pri preprečevanju blagih ali asimptomatskih okužb z omikronom in nalezljivega potenciala primerov okužb je po mnenju avtorjev povečana nujnost razvoja cepiva naslednje generacije.

Nemški minister za zdravje Karl Lauterbach je na Twitterju že ocenil, da ti podatki govorijo proti četrtemu odmerku cepiva za vse. Imunolog Carsten Watzl pa se je odzval z besedami, da je s trenutnim cepivom malo koristi. Menil pa je, da ni nujno, da je rezultate mogoče prenesti na starejše od 70 let.

Po mnenju avtorjev študije bi sicer starejši ljudje in druge ranljive skupine najverjetneje imeli koristi od četrtega odmerka zaradi domnevnega učinka proti resnim bolezenskim znakom in smrti.

V študiji je bila skupina okoli 150 zdravstvenih delavcev cepljena s četrtim odmerkom cepiva Pfizer/BioNTech skupina okoli 120 oseb pa Moderne. Rezultate so primerjali s kontrolno skupino oseb, ki so bile cepljene s tremi odmerki. Interval med tretjim in četrtim odmerkom je bil štiri mesece.

Učinkovitost četrtega odmerka v smislu zaščite pred okužbo z omikronom so raziskovalci navedli kot 11 (Moderna) do 30 odstotkov (Pfizer/BioNTech) v primerjavi z ljudmi, ki so prejeli tri odmerke cepiva proti covidu-19, še poroča dpa, ki drugih podrobnosti o študiji ne navaja.