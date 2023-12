Črni petek za Ukrajino, ubitih najmanj 39 ljudi, 159 pa ranjenih

V največjem ruskem zračnem napadu v Ukrajini od začetka vojne pred skoraj dvema letoma je bilo v petek ubitih najmanj 39 ljudi, 159 pa je bilo ranjenih, je danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kijev je pred tem poročal o 30 smrtnih žrtvah.

Zelenski je dodal, da si še vedno prizadevajo odpraviti posledice napadov in da pod ruševinami še vedno iščejo morebitne preživele, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki navaja, da so pod ruševanimi našli nova trupla.

Prizadeta civilna infrastruktura

Kijev je v petek sporočil, da so ruske sile do jutra iz več smeri izstrelile 122 raket in 36 t. i. kamikaze dronov ter da je ukrajinska zračna obramba 70 odstotkov izstrelkov prestregla. Kljub temu je bila povzročena tudi gmotna škoda.

Tarča napadov so bile med drugim regije Harkov, Lvov, Dnipro, Odesa, Zaporožje in prestolnica Kijev, kjer je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 16 ljudi. Zelenski je danes še povedal, da je bilo v napadih prizadetih skoraj 120 mest in vasi po državi.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk pa je v petek opozoril, da so v napadih ruske sile zadele civilno infrastrukturo, vključno s stanovanjskimi stavbami, porodnišnico, šolami, vrtci, parki, postajo podzemne železnice in nakupovalnim središčem, pa tudi energetsko infrastrukturo. V več regijah je bila prekinjena oskrba z električno energijo.