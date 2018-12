Zabaviščni park, posvečen siru

Izdelovanje mocarele je zabavno za mlade in stare.

V sirnem zabaviščnem parku niso pozabili na najmlajše.

Na razstavi je prikazana zgodovina izdelovanja sira.

Če pa ne želite hoditi po uhojenih turističnih poteh in bi raje doživeli kaj drugačnega, zavijte v okraj Imsil v južnokorejski provinci North Jeolla. Sploh če v vašem hladilniku nikoli ne sme manjkati sir, saj se vam znajo tam uresničiti vaše sanje. Kamor seže pogled – sir!Čeprav ob omembi sira najpogosteje pomislimo na Švico, je južnokorejska provinca tista, ki je slasten mlečni izdelek postavila na piedestal in mu na več kot 120.000 kvadratnih metrih postavila zabaviščni park. V malce čudaški turistični zanimivosti se boste sprehajali po sirni tematski poti, kjer je vse, od hiš do gugalnic, oblikovano kot kosi sira in med katero se lahko malce odpočijete na sirnih klopcah. Seveda ne bo šlo niti brez postanka ob gigantski rezini sira, popolni za delanje selfiejev. Zaljubljenci pa se lahko ustavijo pred gradom, znova spominjajočim na sir, in si prav tam in tedaj izmenjajo ljubezenske zaobljube večnosti.Korejski sirni zabaviščni park se sicer ne ponaša z vratolomnimi vlakci smrti, vseeno pa ne manjka manj adrenalinskih voženj, vse imajo sirno preobleko, otroci pa lahko prosto dirjajo po prostranem igrišču z igrali in božajo in crkljajo živali, seveda tiste, ki so pomembne za izdelavo sira. Radovednejši se lahko sprehodijo po razstavi, ki razloži zgodovino in kulturo izdelovanja sira v tej regiji, katere korenine segajo v sredino minulega stoletja, ko se je semkaj priselil belgijski duhovnikin začel rediti koze ter ustvarjati lasten sir, ki ga je imenoval ismil. Prav to ime so nadeli tudi tematskemu parku. In ker je teorija brez kančka prakse lahko precej suhoparna, se lahko udeležite tudi tečaja izdelovanja mocarele in pice s petimi vrstami sira.Vse okoli vas je oblikovano kot sir – ki pa ne bo potešil lakote. Vseeno lahko hrepenenje po prigrizku potešite v tamkajšnji restavraciji, kjer na meniju ni jedi, ki ne bi bila posuta z vsaj malo sira.