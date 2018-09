VIDEO: Prihaja uničujoči orkan, ogroženih milijon ljudi

AP Priprave na orkan in evakuacijo. FOTO: AP

CHARLESTON – Pred prihodom močnega orkana Florence, ki naj bi vzhodno obalo ZDA dosegel v četrtek, so oblasti odredile obvezno evakuacijo več kot milijona ljudi. Orkan je že dosegel četrto stopnjo od petih z vetrovi okoli 220 kilometrov na uro. S položaja jugovzhodno od Bermudov se pomika proti vzhodni obali. Projekcije za zdaj kažejo, da bo udaril na Severno in Južno Karolino, pa tudi Virginijo. »Prosim, bodite pripravljeni, bodite previdni in pojdite na varno,« je Američane prek twitterja pozval predsednik. Za Severno in Južno Karolino je potrdil izredne razmere, s tem pa omogočil sprostitev zveznih sredstev in opreme za pomoč pri zaščiti in odpravi posledic.Guverner Južne Karolineje odredil evakuacijo milijona prebivalcev. V več kot polovici okrožij bodo od danes zaprte šole. Opozoril je, da gre za zelo nevaren orkan in da je evakuacija z obalnih okrožjih obvezna, saj ne želijo tvegati niti enega življenja. Opozoril je predvsem na nevarnost poplav. Guverner sosednje zvezne države Severna Karolina pa je odredil evakuacijo otokov Outer Banks in del obalnega okrožja Dare. V uradu guvernerja Virginijeopozarjajo na možnost katastrofalnih poplav v notranjosti države, močnih vetrov in prekinitve dobave elektrike. Ameriška mornarica naj bi poslala na območje 30 ladij.Orkan, ki bi lahko bil eden najmočnejših v zadnjih desetletjih na tem območju, bo prinesel s seboj visoke valove in močan veter, zaradi njegove moči pa meteorologe skrbi, da bo nekaj dni obilno zalival območje srednjega dela vzhoda ZDA v notranjosti od obale in povzročal katastrofalne poplave. Te grozijo območju od Južne Karoline oziroma Georgie na jugu in vse do države New York na severu.Močno deževje je minuli konec tedna na območju Washingtona že povzročilo poplave v Alexandrii v Virginiji, nacionalni meteorološki urad pa je izdal opozorilo pred poplavljanjem reke Potomac.Poleg Florence državni center za orkane spremlja tudi gibanje tropske nevihte Isaac zahodno od Zelenortskih otokov in Helene na jugu. Helene se je že okrepila v orkan druge stopnje z vetrovi do 110 kilometrov na uro, vendar pa trenutne projekcije kažejo, da se bo obrnila proti severu in ostala v Atlantiku. Isaac pa se je usmeril proti Karibom, ki bi jih v prihodnjih dneh lahko zadel kot orkan prve stopnje.