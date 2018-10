Tess je odkril super Zemljo

Tess je že v nekaj mesecih odkril prve planete. FOTO: Nasa

REUTERS Satelit so izstrelili aprila.

Super Zemlja je v orbiti zvezde Pi Mensae, oddaljene 60 svetlobnih let.

Najnovejšega lovca na planete, Transiting Exoplanet Survey Satellite oziroma Tess, je Nasa v vesolje s SpaceXovim falconom s Floride poslala v aprilu, a se že lahko pohvali s prvim odkritim eksoplanetom.Prejšnji teden je Nasa objavila fotografijo južnega neba, na katerem je videti več sto tisoč zvezd, ki jih bodo analizirali in iskali znake prehoda planetov pred njimi. Gre za prvo fotografijo, ki so jo posnele vse štiri kamere na satelitu, in prikazuje območje, ki ga bodo proučevali. Posnetek je obenem dokaz, da vse deluje v skladu z načrti. To pomeni, da lahko Tess svoje kamere obrne proti zvezdam in išče spremembe v svetlosti, kar naj bi nakazovalo, da jo morda prehaja planet.Toda to je bil šele začetek, ogrevanje. Tess je odkril prvi planet. Gre za super Zemljo, ki je v orbiti zvezde Pi Mensae, oddaljene 60 svetlobnih let. Nasa je odkritje novega kandidata na seznamu planetov potrdila na twitterju. Znanstveniki bodo planet, ki svojo zvezdo obkroži v 6,3 dneva, zdaj dodatno proučevali, da bi ga lahko potrdili. Če ga bodo, bo to prvo odkritje lovca na planete na njegovi dveletni misiji.Super Zemlja ni sama. V bližini je velikanski planet, pravijo mu Pi Men B, kar 10-krat je večji od Jupitra in potrebuje 2100 dni, da obkroži zvezdo. Toda to še ni vse: našli so tudi zvezdo LHS 3844, ki je nekoliko bližje kot Pi Mensae, oddaljeno 49 svetlobnih let, planet, ki jo obkroži v samo 11 urah, pa je dobil oznako LHS 3844b.In kar je najbolje: Tess, ki je v vesolju od pomladi, je začel delati šele julija. Le katera čudesa bo še našel? Koliko planetov zunaj našega sončnega sistema bo odkril? Tess lahko zajame kar 85 odstotkov celotnega neba, znanstveniki pa pričakujejo, da bo lahko odgovoril tudi na vprašanja, katere od nam najbližjih zvezd imajo planete.Glavna naloga satelita je raziskovanje več kot 200.000 zvezd in planetov, ki krožijo okoli njih; Nasa pričakuje, da bo odkril več kot 20.000 planetov, od teh 50 v velikosti Zemlje in 500 takih, ki so več kot dvakrat manjši od nje.