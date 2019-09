Tajska Greta je Lily in čisti kanal

S supom pluje po kanalu in pobira odpadke.

3 tisoč plastičnih vrečk porabi povprečni Tajec.

BANGKOK – Ne le Švedinja, tudi številni drugi otroci po svetu bi morali postati zgled odraslim, ki bi se končno morali vprašati, v katero smer krmarijo naš svet. Na malomarno onesnaževanje in uničevanje planeta ob veliko manj medijskega pompa opozarja tudi 12-letna tajska deklica, znana kot, ki prav tako bojkotira svoje lastno šolanje. A ne le za proteste in kljubovanje politikom, Lily rada tudi zaviha rokave in se s svojim supom poda na čiščenje bangkoškega kanala.Pobira odpadke, največ je plastike, zgrožena ugotavlja deklica. Opozarja, da povprečni državljan Tajske porabi 3000 plastičnih vrečk na leto; da je Tajska šesta največja onesnaževalka oceanov, tako niti najmanj ne preseneča. Lily se je prelevila v mlado ekologistko pri rosnih osmih letih: ko je s starši počitnikovala na jugu države, je osupla obiskala plažo, polno plastičnih odpadkov. Skupaj s starši so jo očistili, a se je prihodnji dan zgodba ponovila. Takrat je sklenila, da bo svojo domovino in tudi planet obvarovala pred propadom, zato je začela ozaveščati vse v svoji okolici o škodljivi plastiki in nevarnem onesnaževanju, organizirala je že številne čistilne akcije in celo prepričala dve verigi prodajaln, da vsaj enkrat na teden kupcem ne podarjajo plastičnih vrečk, brezplačna embalaža pa bo od januarja prihodnje leto prepovedana.Po zgledu Grete Thunberg pa si je drznila seči tudi višje: tudi sama zdaj protestira pred vladnimi ustanovami in poudarja, da odrasli svojim lastnim otrokom uničujejo življenjski prostor, za največje onesnaževalce pa zahteva celo kazni.