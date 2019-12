Srbski politik udaril po Slovencih in Tanji Fajon (VIDEO)

France Prešeren pisal sam sebi?

Srbski politik in predsednik srbske demokratske stranke (DSS)je v oddaji Lični stav (Osebno mnenje) pojasnil, zakaj se s kolegi iz opozicije ni udeležil obiska evroparlamentarcev Bruslju. »Zato, ker bi mi bilo to izpod časti. Da tam sedim s tujci, z neko, in jim pojasnjujem, kako je pri nas vse narobe? Jaz umazanega perila iz hiše ne nosim,« je dejal. Poudaril je, da po v tujini ne bo pljuval po srbskih medijih, kljub temu da meni, da so slabi.»Da mi pride neka Tanja Fajon ... Evropska unija ima sama veliko problemov konstitutivne narave, ki jih ne more rešiti. Za moj okus, okus ponosnega Srba, je tako popolnoma neprimerno, da me evroparlamentarec iz Slovenije uči demokracije. Tega si ne dovolim.« Dodal je še, da bo svojo družino vedno branil, ne glede na to, kakšna je.Predsednik DSS je nato vprašal, ali bi Slovenija brez srbske vojske sploh kdaj postala država. Prepričan pa je tudi, da je imel največji slovenski pesnik v svojem času popolnoma nepomembno vlogo. »Ko je France Prešeren pisal pesmi, jih ni imel komu pisati, ker so bili tisti Slovenci, ki so govorili slovensko, nepismeni. Tisti, ki so bili pismeni, so govorili nemško. Če jih srbska vojska ne bi osvobodila, je vprašanje, ali bi to kdaj postala država,« je dejal Jovanović.