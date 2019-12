Slovenca Dejana izgnali iz Srbije: Takšnega gosta še nismo imeli!

»Takšnega gosta še nikoli nismo imeli,« so po nepozabni noči, ki jo je v njihovem turističnem objektu uprizoril 31-letni Slovenec Dejan D., razlagali zaposleni v enem izmed hostelov v Banjaluki. Bilo je v noči na torek, ko se je Dejan D zaradi namišljene ljubosumnosti spravil na stavbo, kjer je bilo več gostov. Uničil je najmanj devet vrat v sobe, kjer je iskal svoje dekle, ki naj bi ga prevarala, in v eni izmed sob bila z drugim moškim. Kot nam je potrdil vir iz prestolnice Republike srbske je Dejan bil gost omenjenega hostela, skupaj s prijateljem in dvema dekletoma. Njegovo dekle, ki ni vedelo kam naj beži, pa se je na koncu moralo skriti na drevesu pred hostelom.



»V izbruhu hude jeze je Slovenec uničil vrata na najmanj devetih sobah našega hostela. Kaj takega pri nas ne pomnimo. Dejan se je k nam prijavil skupaj s še enim mladeničem in dvema mladenkama, izmed katerih je ena bila Dejanovo dekle. Še preden so se nastanili pri nas so pili v bližnjem lokalu, kjer se jim je pridružil še en fant. Dejan se je hitro napil in so ga pripeljali v sobo, da bi malo zaspal in se streznil. Ko pa je malo spal in se zbudil, si je omislil, da ga njegovo dekle vara, saj je imela rezervirano ločeno sobo. Ker Dejan ni vedel v kateri sobi je dekle, jo je začel iskati tako, da je razbijal po vratih vseh soba. V enem trenutku je prišel v njeno sobo in ona je že bila tam, saj se je vrnila v hostel, dokler je Dejan spal. Revica ni vedela kam naj beži pred pobesnelim fantom, na koncu pa je mimo njega stekla iz hostla in se skrila na drevesu pred objektom«, so razlagali zaposleni v hostelu.



Dodali so, da je Dejan uničil vrata na devetih sobah, v eni pa tudi televizijski sprejemnik, ki je padel pod njegovim naletom. V času njegove avanture so bili obveščeni policisti, ki so hitro prišli na kraj in vročekrvnega Dejana prejeli in odpeljali na policijsko postajo. Osumljen je uničenja tuje stvari in tatvine. »Policisti so bili obveščeni, da gost v enemu izmed hostelov razgraja in razbija inventar. Ob prihodu na kraj dogodka so policisti ugotovili da gre za D.D., ki je po kriminalistični obdelavi izročen Uradu za tujce, Terenski center Banjaluka, saj je šlo za tujega državljana,“ je potrdila tiskovna predstavnica PU Banjaluka Danijela Mučibabić. Po plačilu globe so ga izgnali V hostelu, kjer ponavljajo, da takšnega gosta še niso imeli in se ga bodo še dolgo spominjali, so potrdili, da je Dejan poravnal vso povzročeno škodo. Kakšen ukrep pa sledi na policiji oziroma tožilstvu pa še ni znano. Neuradno naj bi ga policisti peljali tudi na Nevropsihiatrični oddelek UKC Banjaluka, kjer naj bi v njegovem organizmu ugotovili tudi prisotnost nekaterih drog. V hostelu so povedali, da vedlo le za alkohol, pa ne rakijo temveč predvsem viski. Kakorkoli že, dokaj hitro po dogodku so Dejana izgnali iz Republike Srbske, oziroma Bosne in Hercegovine, tako da sedaj najverjetneje v Sloveniji razmišlja o svojem početju.



Sicer pa so nam v Banjaluki, Prijedoru in drugih mestih Republike srbske, kjer je tudi zaradi cene pijače in hrane ter sploh turistično – gostinskih storitev, vedno več gostov iz Slovenije povedali, da gre za dobre goste, ki radi zapravljajo. Ugotavljajo pa tudi, da so vmes tudi takšni, ki se radi izživljajo in zlasti, ko se napijejo tudi izzivajo druge goste ter uničujejo inventar. Prav zaradi tega ima vedno več dela z njimi tudi tamkajšnja policija ter Urad za odnose s tujci.