Skotila rekordnih 21 mladičev (FOTO)

Mary Jane si nedvomno zasluži dolg porodniški dopust. Mešanka med nemško dogo in ameriškim buldogom je namreč skotila kar 21 mladičev, in to po naravni poti, brez veterinarske pomoči. Izjemen dosežek jo bo morda uvrstil celo v Guinnessovo knjigo rekordov, je ponosna lastnicaz Otoka Mana v irskem morju.Po prvotnih predvidevanjih bi morala MJ, kot ji domači pravijo ljubkovalno, na svet prinesti od šest do osem mladičev, a zadnji pregled, tik pred kotitvijo, je razodel, da bo psičkov več. A da spet toliko, ni pričakoval nihče. V ogradi se je po par urah znašlo 21 mladičev, šest jih je bilo mrtvorojenih, eden pa se je izkazal za prešibkega par ur pozneje.Preostalih štirinajst zdaj odlično napreduje, a ker mamica nima dovolj seskov, se ji pri hranjenju vsaki dve uri pridruži Jane in pomaga s stekleničkami z ustreznimi nadomestki. »Neverjetno ponosna sem nanjo. Vse je opravila sama, veterinarki sta jo za vsak primer le opazovali, a ni bilo nobene potrebe po posredovanju,« je zadovoljna Joanne, ki noč in dan ždi ob številni pasji družini, da lahko zaposleni mamici takoj priskoči na pomoč, ko jo potrebuje, pomagajo pa ji oče, bratin prijateljDva mladiča sta že oddana in bosta po par tednih zapustila leglo ter začela samostojno življenje, preostali še čakajo na posvojitev, a ker so tako neizmerno prikupni, ni strahu, da bi bil kateri nezaželen, je prepričana Joanne, ki vsakemu zainteresiranemu najprej predstavi miren in prijazen značaj tako mamice kot očeta; ta je, mimogrede, lokalni lepotec, mešanec med bulmastifom in rotvajlerjem, tako da ni dvoma, da bodo njuni mladiči zrasli v močne in zanesljive čuvaje ter zveste prijatelje.MJ zdaj čaka na uradno potrditev rekorda; ta je sicer trenutno v rokah še ene Britanke, Tie iz Cambridgeshira, ki je leta 2004 skotila 24 mladičev (preživelo jih je 20), a so na svet prišli s carskim rezom. Kakor koli že, MJ se v prihodnje ne bo več potegovala za rekorde, kajti po porodniškem dopustu jo čaka sterilizacija.