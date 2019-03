Priljubljena slovenska destinacija: če imate obute japonke, kazen do 2500 evrov

CINQUE TERRE – Turisti, ki želijo letos poleti obiskati italijanski Cinque Terre, se bodo morali posloviti od sprehajanja v sandalah, jopičih in copatih. Od 50 pa vse do 2500 evrov Ekipam za prvo pomoč je dovolj. Vseskozi pomagajo poškodovanim turistom, ki se zaradi lastne neumnosti poškodujejo na poteh te nekdanje ribiške vasice ob obali na severovzhodu regije Ligurija. Letos so namreč oblasti narodnega parka javno posredovale informacije javnosti, tako da turisti ne morejo reči, da niso bili obveščeni. Višina kazni bo odvisna od stroškov intervencije, od 50 pa vse do 2500 evrov. Na 4000 metrov v kavbojkah »Težava je v tem, da ljudje prihajajo sem in mislijo, da so prišli na plažo. A poti so gorske. Najprej jih bomo seznanili s kampanjo, nato pa bomo začeli izvajati sankcije,« je za italijanske medije dejal Patricio Skarpelini, vodja nacionalnega parka.



Lani so morali posredovati, ker so se nekateri turisti odpravili na avanturo osvajanja vrha ter hodili po snegu v kavbojkah, trenirkah in majicah na višini približno 4000 metrov. Oblasti ob tem opozarjajo, da se nekateri turisti obnašajo vedno bolj svobodno, kot da bi šli na sprehod v nakupovalni center.