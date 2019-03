Zrušil se je. Vzrok ni znan. FOTO: Zaslonska Slika

V večjem delu ZDA in Evrope naj bi se pozno popoldan »zrušili« družbeni omrežji facebook in instagram. Uporabniki se v omrežje ne morejo vpisati, če pa so vpisani, pa objavljanje ni mogoče.Facebook ob mrku uporabnikom pokaže sporočilo: »Facebook bo kmalu nazaj. Potekajo vzdrževalna dela, a nazaj boste lahko v nekaj minutah.« Ta mrk pa traja že nekaj ur.