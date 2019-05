Hrvati priznali: Dopust na Maldivih je cenejši kot pri nas

Mnogi so mnenja, da nikjer drugje ni tako modrega morja in belega peska kot na Maldivih. Najlepše plaže na svetu, luksuzna letovišča in številne obmorske aktivnosti so razlog, da je otoška država Indijskega oceana na seznamu sanjskih ciljev mnogih popotnikov in dopustnikov. Maldivi obsegajo več kot 1000 otokov, 80 pa jih je namenjenih izključno hedonističnemu uživanju turistov. 365 dni v letu In nikar ne mislite, da lahko greste na Maldive le na začetku ali koncu leta. Ne glede na sezono monsuna v tem raju lahko uživate vse dni v letu. V juliju in avgustu so zaradi deževne sezone cene še precej nižje, piše hrvaški spletni portal punkufer.hr. Ob tem na tem turističnem portalu dodajajo, da vas lahko deževje doleti tudi poleti na sončnem Hvaru, kjer plačate za nastanitev veliko več kot na Maldivih zunaj sezone.



V tem primeru se odločite za hotel, ki ima dober velnes, vedno lahko poiščete masažo ali se prepustite užitkom, ki jih ponuja spa. Cene se gibljejo od 3500 kun (471 evrov) za 5 dni polpenziona za 2 osebi, v hotelu Pearl Sands of Maldives, ki ima 4 zvezdice, pa vas bo v juliju 12 nočitev stalo približno 10 tisoč kun (1346 evrov). V nekaterih obmorskih hrvaških hotelih boste porabili vsaj dvakrat oz. trikrat več. A če hočete luksuz v tem tropskem raju pod 50.000 kun (6733 evrov) za 5 nočitev žal ne bo šlo. Vsevključujoče se splača Še to, sedem dni 'all-inclusive' (vse vključujoča ponudba) na Maldivih je v številnih primerih stroškovno najcenejša možnost. Za dve osebi vas bo nastanitev za en teden največkrat stala približno 10.000 kun, kar je še vedno ugodnejše od enake ponudbe na najbolj obiskanih lokacijah hrvaške obale.