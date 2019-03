FOTO in VIDEO: Gruča protestnikov vdrla na nacionalko

REUTERS Protesti na RTS. FOTO: Reuters

BEOGRAD – Na sobotnih protestih v srbski prestolnici je skupina protestnikov in več opozicijskih voditeljev nasilno vdrla v poslopje javne radiotelevizije in zahtevala, da se vključijo v program v živo. Posredovala je policija. Opozicija za danes napoveduje nove proteste in zahteva, da nekdo od protestnikov v živo spregovori v večernih poročilih.Skupina protestnikov, med njimi vodja skrajno desne stranke Dveri, so v soboto zvečer vdrli v zgradbo javne radiotelevizije RTS. Zahtevali so, da se vključijo v program in »nagovorijo narod«, poroča portal Index. V stavbo je prišel tudi opozicijski politikPolicija je protestnike odstranila iz zgradbe, prišlo je tudi do prerivanja. Več tisoč jih je nato nekaj časa še vztrajalo pred zgradbo, a so se okrog polnoči razšli. Boško Obradović jih je pozval, naj se danes opoldne zberejo pred stavbo srbskega predsedstva, kjer bo imel novinarsko konferenco srbski predsednik