FOTO: Poklicali smo slovensko ministrstvo, žrtve strmoglavljenega letala iz 33 držav

NAIROBI – Na poti v Nairobi, glavno mesto Kenije, je strmoglavilo letalo etiopijskega nacionalnega letalca Ethiopian Airlines, ki je poletelo iz prestolnice Etiopije Adis Abebe . Na krovu je bilo 149 potnikov, poleg njih pa še osem članov posadke. Skynews poroča, da naj bi žrtve prihajale iz najmanj 33 držav.Oblasti so že sporočile, da preživelih ni. Skynews je poročal, da je med žrtvami sedem Britancev in Irec, France24 pa, da je med pokojnimi 32 Kenijcev in 17 Etiopijcev. Express.co.uk navaja, da je bilo na letalu 32 Kenijcev, 18 Kanadčanov, osem Kitajcev, pet Nizozemcev, šest Egipčanov, devet Etiopijcev, sedem Francozov, po štirje Indijci, Italijani in Slovaki ter osem Američanov (skupaj 105 ljudi, medtem ko je bilo vseh na krovu 157). Podatke naj bi podal, kenijski sekretar, pristojen za transport.Na slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve za zdaj nimajo podatkov, da bi bili na letalu Slovenci.Letalec je sporočil, da je zrakoplov strmoglavil kakšnih 50 kilometrov od vzletišča: ob 8.38 zjutraj je vzletel, šest minut kasneje pa z njim ni bilo več stika.Kaj se je zgodilo, še ni znano, je pa dejstvo, da je bilo letalo staro šele nekaj mesecev. Prvi polet naj bi opravilo lanskega oktobra. Gre za enak tip letala, ki je lani strmoglavilo v indonezijsko morje s 189 ljudmi na krovu.