FOTO: Poginil je najstarejši delfin

58 let je bil star in najstarejši samec v človekovi oskrbi.

NÜRENBERG – Moby, najstarejša velika pliskavka v ujetništvu, je v nedeljo poginil. Skotil se je okoli leta 1960 ob obali Floride, kar 47 let pa je živel v nemškem zoološkem vrtu.Od začetka je delfin z značilno belo liso na glavi oblikoval zgodovino delfinov v živalskem vrtu Tiergarten v Nürnbergu. Bil je oče 13 potomcem, štirje še živijo, in sicer na Nizozemskem, v Španiji in na Portugalskem, so del evropskega vzrejnega programa. Bil je vodja jate, imel je naravno avtoriteto, ki jo je vzpostavljal mirno, a trdno, zlasti glede na druge samce, so povedali oskrbniki in pristavili, da se po fizični moči z njim ni mogel kosati noben drug samec, vse dokler ni dopolnil 50 let. Potem svoje dominantnosti ni več mogel uveljavljati. V zadnjih letih življenja se je umaknil od skupine – del te je tudi njegov sin Noah, oče zadnjega v Nürnbergu skotenega (2014) delfina Namija –, vse pogosteje je bil sam, obiskovalci živalskega vrta so ga lahko opazovali, kako se je sam igral, če je bil preveč utrujen, pa je od strani opazoval igro drugih. Tesno vez je stkal z oskrbniki, ki so skrbeli zanj do zadnjega dne. Tudi kadar so mu jemali kri ali dajali zdravila, je bil miren, kar je tudi za oskrbnike pomenilo delo brez stresa.V nedeljo zjutraj Moby ni prišel na zajtrk, njegovo odsotnost so oskrbniki kajpak takoj opazili. Premestili so ga v drug bazen, mu vzeli kri in jo poslali v laboratorij na analizo, toda kljub njihovi hitri reakciji in zdravljenju se je zdravstveno stanje Mobyju poslabšalo in poginil je nekaj ur pozneje. Star je bil okoli 58 let in tako najstarejši samec v človekovi oskrbi.