Ciklon Boris se seli nazaj nad Italijo

V poplavah, s katerimi se te dni po obilnem deževju spoprijema več držav v srednji in jugovzhodni Evropi, je po zadnjih podatkih življenje izgubilo že 21 ljudi. Poplavne razmere se ponekod marsikje umirjajo, v Vroclavu na Poljskem ter v Budimpešti in Bratislavi pa se na najhujše šele pripravljajo. Ciklon Boris se sedaj seli nazaj nad Italijo.

Poplave so dele Avstrije, Češke, Madžarske, Poljske, Romunije in Slovaške prizadele po obilnem deževju, ki ga je minuli konec tedna a sabo prinesel ciklon Boris. Ponekod so poplavne vode povzročile pravo opustošenje in po zadnjih podatkih terjale najmanj 21 smrtnih žrtev. Pet ljudi je umrlo v Avstriji, sedem v Romuniji, šest na Poljskem in trije na Češkem.

Nazadnje so danes iz Spodnje Avstrije, najhuje prizadete avstrijske zvezne dežele, poročali o smrti 81-letne ženske. Tudi na Poljskem so našli še dve žrtvi - 82-letnega moškega v avtomobilu, še enega moškega pa blizu lokalne reke, je javila policija v mestu Klodzko na jugozahodu države.

Prebivalci vasi Szentendre FOTO: Ferenc Isza Afp

Število bi na Poljskem sicer lahko še naraslo, saj lokalne oblasti ponekod poročajo o dodatnih žrtvah, ki pa jih ni potrdila policija. Le ta lahko obvešča o tem, je danes poudaril notranji minister Tomasz Siemoniak. Policija pa je prek omrežja X pozvala ljudi, naj v medijih ne širijo lažnih informacij o številu umrlih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na pomoč vojaki

Medtem ko se ponekod razmere nekoliko umirjajo, na Poljskem ostajajo zaostrene in država je na pomoč prizadetim območjem poslala 5500 vojakov. V operacijah reševanja sodeluje 19 helikopterjev, ekipe vojaških inženirjev utrjujejo poplavne nasipe. Marsikje so vzpostavili mobilne kuhinje, v poplavljene mestu Ladek-Zdroj pa so pripravili 700 postelj za tiste, ki so morali zapustiti domove.

V mestu Nysa, kjer so prebivalci vso noč nameščali vreče s peskom, je najhujše minilo, Vroclav pa naj bi šele v sredo dosegle najhujše poplave. Premier Donald Tusk, ki je za mesec dni v državi razglasil stanje naravne nesreče, je danes tam vodil krizni sestanek. Med drugim je omenil poročila o plenjenju iz poplavljenega Klodzka ter proti storilcem napovedal ukrepanje z vsemi sredstvi, ki jih dopušča zakon.

Porušen most Carola (Carolabruecke) v Dresdnu. FOTO: Jens Schlueter Afp

V Avstriji, kjer se vode že umikajo, po besedah deželne glavarke Spodnje Avstrije Johanne Mikl-Leitner šele zdaj odkrivajo razsežnost opustošenja, 26 skupnosti je odrezanih od sveta.

Ponekod še odrezani od sveta

Na Češkem je več kot 60.000 domov še vedno brez elektrike, večina na severovzhodu države. Ponekod še naprej izvajajo evakuacije ljudi z ogroženih območij, skupno je domove zapustilo okrog 13.000 ljudi. Največji zadrževalni bazen Rožmberk na jugu države se že razliva prek svojih bregov.

Budimpešta in Bratislava se medtem pripravljata na morebitno poplavljanje Donave v naslednjih dneh. V madžarski prestolnici se bojijo, da bi lahko gladina reke dosegla doslej najvišjo raven, poroča britanski BBC.

Se pa sedaj ciklon Boris vrača nad Italijo, kamor je pred dnevi že prinesel slabo vreme. Vremensko opozorilo velja za več dežel, najhuje pa naj bi bilo v Emiliji-Romanji in Markah. Vremenoslovci do četrtka pričakujejo več ekstremnih vremenskih pojavov, padlo bi lahko več kot 250 milimetrov dežja, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.