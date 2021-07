Cepivo v živalske vrtove

Cepili so že opice, zdaj pa še tigre, medvede, leve in dihurje.

Pri veterinarsko-farmacevtskem podjetju Zoetis si nadvse prizadevajo zagotoviti zaščito proti covidu-19 tudi za živali, ki seveda niso povsem varne pred boleznijo.Spomnimo, januarja so s testi fekalij potrdili prisotnost virusa najprej pri treh gorilah v živalskem vrtu v San Diegu, sars-cov-2 pa se je prenesel še na preostalih pet opic. Hujših zapletov k sreči ni bilo. Aprila lani so v newyorškem Bronxu potrdili okužbe pri tigrih in levih, prisotnost novega koronavirusa pa so do zdaj potrdili še pri mačkah, domačih dihurjih in psih, a za zdaj ni dokazov, da bi hišni ljubljenci lahko prenašali virus na človeka. Minki so prva znana živalska vrsta, v kateri je novi koronavirus mutiral in se vrnil na človeka, na Danskem, kjer so potrdili prenos, pa so konec lanskega leta opravili množični zakol teh živali.Tudi živali torej potrebujejo učinkovito preventivo, Zoetis pa je 70 živalskim vrtovom po ZDA podaril skupno 11.000 odmerkov poskusnega cepiva proti covidu-19 za živali, poročajo ameriški mediji, odobrilo ga je ameriško ministrstvo za kmetijstvo. Z njim so pred meseci že cepili velike opice v San Diegu, zdaj pa so na vrsti tudi varovanci v živalskem vrtu v Oaklandu, ki so že prejeli prvi odmerek, najprej starejši tigrici Ginger in Molly, nato pa še črni medvedje in grizliji, gorski levi in beli dihurji.Sledili bodo prašiči, do konca poletja pa naj bi po živalskih vrtovih, zavetiščih in drugih ustanovah zaščitili še več kot sto vrst sesalcev. Varnostnih ukrepov, torej varnostne razdalje, razkuževanja ob rokovanju z živalmi, uporabe zaščitne opreme itn., oskrbniki in drugi zaposleni seveda še vedno ne bodo opustili. Pri Zoetisu še poudarjajo, da je cepivo namenjeno izključno živalim in ga ni mogoče uporabiti za zaščito ljudi.