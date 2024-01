Če človeštvo ne preživi, naj za nami ostane vsaj znanje

Nedaleč od nas, v švicarskih Alpah, so začeli pripravljati posebno zaklonišče oziroma trezor, v katerega bodo spravili, kot pravijo, vse znanje človeštva. Potreba po tovrstnem bunkerju se je pojavila po vedno pogostejših in hujših konfliktih, ki pretresajo svet in bodo nekega dne po mnenju nekaterih zagotovo prerasli v tretjo svetovno vojno, ta pa bi lahko bila - če se katera od strani odloči uporabiti jedrsko orožje - usodna za nas, naše imetje in planet. Bunker pa bo zagotovilo, da se bo za naslednje generacije ohranilo znanje, ki smo ga kopičili stoletja in tisočletja.

Eden od trezorjev bo v švicarskih Alpah. FOTO: Janoka82/getty Images

Trenutno je v shrambi že posebni disk z arhivom, ki vsebuje 60 milijonov mikroskopsko malih strani v visoki resoluciji, med njimi denimo celotno vsebino Wikipedije in Rosette, dinamičnega binarnega prevajalnika. V prihodnje nameravajo globoko pod površje prenesti še 100.000 za človeštvo najpomembnejših tiskanih knjig s področja kulture, umetnosti, literature, znanosti, športa in zgodovine ter na milijone fotografij in ilustracij. Projekt, ki so se ga domislili pri neprofitni organizaciji Arch Mission Foundation, so poimenovali Svetovni trezor znanja, po enega pa nameravajo ustvariti na vsaki celini, diske z najpomembnejšimi informacijami in odkritji človeštva pa poslati celo na Luno, Mars, Venero in Zemlji bližnje asteroide.

Fundacijo sta leta 2015 ustanovila Američana Nova Spivack in Nick Slavin, ki se bojita, da bo nekega dne na Zemlji konec življenja, skupaj z njim pa se bo izgubilo tudi vse, kar smo ustvarili. Tako sta se odločila, da če apokalipse ne moreta preprečiti, lahko vsaj poskrbita za to, da se ohranijo naši dosežki, v upanju, da jih bo nekega dne nekdo, zanamci ali Nezemljani, našel.