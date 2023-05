Če boste v soboto na Hrvaškem, se ne ustrašite opozorila

Državljane bo opozoril na nevarnost prek mobilnih telefonov ter prispeval k boljšemu skupnemu odzivu na krize in k večjim zmogljivostim sistema za krizno ukrepanje, je sporočil notranji minister Davor Božinović.

Prek sistema za zgodnje opozarjanje in ukrepanje v kriznih razmerah (SRUUK) bodo na Hrvaškem po besedah Božinovića prvič lahko hitro in učinkovito obveščali državljane in pripadnike civilne zaščite o grozečih nevarnostih in potrebnih ukrepih za zmanjšanje števila človeških žrtev in materialne škode.

Ko bodo ogrožena življenja in varnost

Poveljnik generalnega štaba hrvaške civilne zaščite Damir Trut je pojasnil, da bo sistem poslal tekstovno opozorilo na mobilne telefone v primerih, ko bodo ogrožena življenja in varnost ljudi ter okolje in premoženje.

Sporočilo bodo oblikovali v generalnem štabu civilne zaščite, sistem pa bodo prvič testirali v soboto, ko bodo opozorilo prejeli prebivalci na celotnem območju Hrvaške.

Sporočila bodo svojim uporabnikom poslali vsi trije hrvaški mobilni operaterji, A1 Hrvatska, Telemach Hrvatska in Hrvatski Telekom, prejeli pa jih bodo tudi uporabniki v gostujočem omrežju.

Sistem je z nepovratnimi sredstvi v višini več kot sedem milijonov evrov sofinancirala Evropska unija. Razvili so ga v skladu z evropskimi direktivami ter v sodelovanju s hrvaško agencijo za telekomunikacije in agencijo za varstvo osebnih podatkov, da ne bi prišlo do zlorab osebnih podatkov.