»Če bo Putin naredi, to kar mislim, da bo, bo sledila grozna katastrofa«

Predsednik Srbije Aleksander Vučić je kot gost oddaje na televiziji B92 povedal, da bi rad sporočil, da se bodo razmere v Ukrajini umirile, a da zdaj tega ni mogoče reči, povzemajo srbski mediji.

»Za nas je pomembno, da analiziramo dogajanja. Prišlo je do velikih motenj, ki bodo vplivali tudi na Srbijo. Joe Biden je prepovedal uvoz nafte. Na ameriškem trgu je 3,4 odstotka ruske nafte. Pričakujemo odločitev EU,« je rekel Vučić, ki je obsodil tudi napad na Ukrajino.

Dodal je, da si v Srbiji želijo ohraniti mit in stabilnost. Pogovarjal se je tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in od njega zahteval, »da nihče ne bo vstopil v EU pred Srbijo«.

»Naše razmere so zelo težke«

»On (Macron) je vedno pošten, in čeprav nimamo vedno enakih pogledov, nas želi slišati. Naše razmere so danes zelo težke in vsi pišejo, da je Vučić mali Putin, da bi Zahod naščuvali proti Srbiji,« je povedal Vučić. »Velika borba bo pod takšnimi pogoji. Čakam na Putinov odgovor. Čakam na odgovor Evropske unije. Menim, da ne bodo vsega kar naenkrat ukinili, a verjetno bodo zmanjšali porabo energentov iz ruskega uvoza. Če Rusija stori to, kar mislim, da bo, potem bomo še čakali na avtomobile, kar ves svet vpelje v grozno ekonomsko katastrofo in vprašanje, kako se bo svet iz tega izvlekel. Pri tem pa naj ne omenjam še širjenja konfliktov,« je zaključil.

Putin odločen, da gre do konca?

Ruski predsednik Vladimir Putin je na dan žena citiral nekdanjo rusko cesarico Katarino Veliko in z besedami simbolno morda dal vedeti, kje so njegove misli. Katarina Velika je izvajala politiko s ciljem razširitve meja ruskega imperija. V njenem obdobju je Rusija priključila Novorusijo, današnji južni del Ukrajine in Krim.

»Danes bi vas želel spomniti na besede, ki jih je napisala ena velika ženska, ki so jo v Rusiji imenovali Mama. To je cesarica Katarina Velika. Njena skulptura je postavljena tukaj v Kremlju. Ob rojstvu ni bila Rusinja, a je bila ponosna, ko je to postala. Branil bom svojo domovino z jezikom, s peresom in z mečem, vse dokler bo v meni življenje,« je Putin citiral nekdanjo rusko cesarico.