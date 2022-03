Odstopila urednica RT: Prepričana sem, da smo tik pred jedrsko vojno

Maria Baronova, urednica ruskega Russia Today, je odstopila s svojega položaja. Prepričana, da pred sabo nima več veliko let življenja, se je po Putinovi invaziji na Ukrajino odločila, da bo raje čas, ki ji je ostal, preživela s svojim sinom, kot pa da bi ga zapravljala za delo. Baronova je po poročanju Fox News dejala, da zelo dobro ve, da so tisti, ki govorijo proti Kremlju, v veliki nevarnosti. A njena lastna varnost je ne skrbi tako zelo. »Problem je, ker zelo dobro poznam te ljudi. Nikoli ne grozijo, samo ubijejo te in trenutno vlada neka čudna tišina okoli mene, a prepričana sem, da smo na robu jedrske vojne. Ne pretiravam,« je dejala Baronova za Fox News Digital.

»Imam sina, a ne morem oditi, ker mi njegov oče ne dovoli, da bi ga odpeljala, zato bom ostala v Moskvi. Zdi se, da bomo postali kot Severna Koreja ali pa nas bo ubila ogromna termojedrska goba. Ne bi odstopila in ne bi se odpovedala svoji plači in karieri, če bi bila prepričana, da je pred nami še veliko let. V resnici ne vem, kaj se bo zgodilo in kaj nas čaka,« je dejala.

Čeprav so mnogi v svetu v skrbeh, da bi Putin uporabil jedrsko orožje, ima Baronova drugačne skrbi. Meni, da bi lahko Rusija zaradi Putinovih dejanj postala tarča katastrofalnega napada. »Menim, da bo jedrsko orožje uporabil Zahod. To je zelo nevarno,« je dejala.

Ko se je poslovila od svojega delovnega mesta, je odšla tiho, a sporočilo, ki ga je dobila od sodelavca jo je močno pretreslo. Napisal ji je, če se zdaj sramuje, da je Rusinja, naj ne skrbi, da potem že ni Rusinja. »Če se odločim, da bom z Rusijo, to ne pomeni, da podpiram totalitarni sistem, da bom tiho, da se bom strinjala, da se režim, ki si ga ne želim v naši državi, širi kam drugam. Ta režim bo naša življenja spremenil v neskončni pekel.«

Po svoji odločitvi Baronova ni bila deležna podpore med sodelavci. V Rusiji jo celo vidijo kot opozicijsko aktivistko. Na te očitke je naletela že v preteklosti, a se jih je nekako otresla, ko se je pridružila RT. »Nimam se o čem pogovarjati z njimi. Naša vlada bombardira naše sorodnike in prijatelje,« je še dejala.