Francoski parlament je danes odobril ustanovitev komisije za preiskavo spolnega nasilja in zlorab v kinematografiji in drugih kulturnih sektorjih, potem ko se je več žensk oglasilo z obtožbami na račun nekaterih znanih francoskih filmskih ustvarjalcev.

Do odločitve o ustanovitvi preiskovalne komisije prihaja po razburjenju, ki ga je v Franciji povzročila igralka Judith Godreche, ki je znana francoska režiserja Benoita Jacquota in Jacquesa Doillona obtožila spolnega napada v času, ko je bila še najstnica.

Odločitev parlamenta sledi vse pogostejšim obtožbam, da je bila francoska kinematografija predolgo ravnodušna do seksizma in da je ščitila spolne zlorabe.

Francoska skupščina se je tako odzvala na poziv Godreche, ki je februarja v govoru v senatu zahtevala ustanovitev komisije za preiskavo domnevnih zlorab. 52-letna igralka je bila sicer danes navzoča v dvorani ob glasovanju poslancev, ki so odobrili ustanovitev komisije.

»Čas je, da nehamo razgrinjati rdečo preprogo za tiste, ki zlorabljajo,« je dejala poslanka Zelenih Francesca Pasquini. Po njenih besedah bo nova komisija oblikovana 13. maja, zaslišanja pa se bodo začela 20. maja. Za predstavitev zaključkov bo imela šest mesecev časa.

Naloga komisije

Naloga komisije bo oceniti položaj mladoletnikov na področjih kinematografije, televizije, gledališča, mode in oglaševanja, pa tudi odraslih, ki delajo v njih.

Prav tako bo morala »prepoznati mehanizme in pomanjkljivosti, ki omogočajo te morebitne zlorabe in nasilje«, »določiti odgovornosti vsakega akterja v tej zadevi« in izdati ustrezna priporočila.

Številne ženske so več znanih imen francoske kinematografije obtožile spolnih zlorab. Najbolj znan je primer legende francoskega filma Gerarda Depardieuja, ki je bil med drugim leta 2020 obtožen posilstva.

Tožilec je v ponedeljek sporočil, da bodo 75-letnemu igralcu oktobra začeli soditi zaradi obtožb, da je med snemanjem filma spolno napadel dve ženski.