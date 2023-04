Brnabić in Plenković v Zagrebu o manjšinah in srbsko-hrvaških odnosih

Odnosi med Srbijo in Hrvaško so obremenjeni s številnimi vprašanji in nezaupanjem, a zdi se, da sta državi letos uspeli narediti dober korak naprej, je danes v Zagrebu dejala srbska premierka Ana Brnabić, ki se je srečala tudi s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem. Ta je ocenil, da mora Hrvaška izboljšati položaj Srbov in drugih narodnih manjšin.

»Odnosi med Srbijo in Hrvaško so obremenjeni s številnimi vprašanji, nesporazumi, nesoglasji, globokimi ranami in velikim nezaupanjem, tako da noben naš obisk v Zagrebu ali obisk hrvaških uradnikov v Srbiji ni bil le običajen obisk, ampak vedno nekaj več,« je dejala Brnabić.

Konkreten in konstruktiven

Srbska premierka se je v Zagrebu udeležila skupščine Srbskega narodnega sveta (SNV), ki je osrednja organizacija srbske skupnosti na Hrvaškem. Kot del srbske delegacije jo je spremljal minister za človekove in manjšinske pravice ter socialni dialog Tomislav Žigmanov, prvi predstavnik hrvaške narodne manjšine v srbski vladi.

Brnabić se je pred tem v Banskih dvorih srečala s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem. Dejala je, da je bil njun dialog konkreten in konstruktiven ter izrazila upanje, da bo tokratni obisk prvi v nizu uspešnih.

»Pogovarjala sva se o projektih, kot je ponovna vzpostavitev železniškega prometa med Beogradom, Zagrebom in Ljubljano, dotaknili pa smo se vseh odprtih vprašanj, ne glede na to, kako težka in čustvena so, in kako jih začeti reševati,« je dejala srbska premierka.

»Naša naroda morata biti porok miru, stabilnosti in blaginje tega dela Evrope,« je še dejala Brnabić in ob tem čestitala Hrvaški za dosežke v letu 2023, med katerimi sta predvsem vstop v evroobmočje in schengensko območje.

Dosegla dogovor

Plenković pa je po njunem srečanju dejal, da vprašanje Srbov na Hrvaškem rešujejo v Zagrebu, kar je po njegovih besedah največja vrednost dialoga, ki so ga vzpostavili s srbsko manjšino na Hrvaškem. »Sprejemati moramo odločitve, ki bodo izboljšale položaj Srbov in drugih narodnih manjšin na Hrvaškem,« je na skupščini SNV dejal Plenković.

Kot je poudaril, sta s srbsko premierko dosegla dogovor, da se naredi popis odprtih vprašanj med državama na ravni ministrstev za zunanje zadeve in da je to predpogoj za reševanje vseh nadaljnjih odprtih vprašanj, kar po njegovem lahko prispeva h krepitvi odnosov.

Po besedah hrvaškega premierja je sicer sodobna in moderna Hrvaška država, ki ščiti pravice manjšin, spoštuje in krepi pravno državo in demokracijo nasploh.