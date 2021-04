Britanskega premierja preiskujejo zaradi razsipne prenove

Ne le protikoronski ukrepi in brexit, britanski premier Boris Johnson je tarča kritik postal tudi zaradi domnevno sporne prenove svojega stanovanja na Downing Streetu. Po pritiskom se je znašel, potem ko mu je njegov nekdanji svetovalec Dominic Cummings očital neetične in morda celo nezakonite načrte, kako bi od podpornikov konservativne stranke na skrivaj zbral sredstva za prenovo.



Čeprav naj bi premier prenovo, ki naj bi stala okoli 230.000 evrov, plačal iz svojega žepa, pa želijo opozicijski laburisti pojasnila, od kod mu sredstva za prenovo. Na vlado prihajajo celo pozivi, naj objavi vse, kar je povezano z donacijami ali s plačili glede prenove.



Cummings je na osebnem blogu Johnsonu v petek očital še več drugih napak. Premier sicer od leta 2020 z njim ni več govoril o prenovi. Pred tem pa je Cummings po lastnih besedah Johnsonu dejal, da se mu zdijo načrti, da bi donacije na skrivaj porabil za prenovo stanovanja, neetični, morda celo nezakoniti ter v neskladju s pravili rabe tovrstnih donacij.



Volilna komisija pa je tako danes sporočila, da naj bi obstajal utemeljen sum, da je pri porabi sredstev prišlo do nepravilnosti, in tudi odredila uradno preiskavo financiranja.

