Božični čudež? Skoraj črn urin je razkril, da je z dečkom nekaj hudo narobe

Ko otrok zboli, starše prevzame velik strah. 32-letna Stacie Hart je razkrila, skozi kako strašno obdobje je šla njena družina, ko je oktobra lani v plenici 16-mesecev starega Jaxona opazila nenavadno temen urin. Bil je tako zelo temen, da je spominjal na barvo kokakole.

Nenavadno obarvan urin pa ni bil edini simptom. Ob tem je deček še kašljal, opazila je tudi piskanje v pljučih. Zaradi vsega skupaj je mama odpeljala otroka k zdravniku, kjer so naslednji dan odkrili pet centimetrov velik tumor na ledvicah.

Od takrat je deček prestal pet ciklov kemoterapije, novembra so zdravniki odstranili tumor. Dva dni pred božičem so družino obvestili, da je bilo zdravljenje uspešno. Dečkova mama pa meni, da je bil obarvan urin darilo, poslano iz neba, kot nekakšen čudež. »Končno lahko spet zadihamo. A zdi se, da strah in zaskrbljenost ne bosta nikoli minila. To, kar smo v zadnjih mesecih prestali, se ne more primerjati z ničimer.«

Diagnoza, ki so jo postavili dečku, ni ravno pogosta. Na Otoku na leto diagnosticirajo Wilmsov sindrom pri približno 85 otrocih na leto. Običajno za njim zbolijo otroci petega leta, kasneje se razvije redkeje. Med simptomi so otečen trebušček, kri v urinu, bolečina v trebuhu, izguba teka, povišan krvni tlak, visoka temperatura, zaprtje, izguba teže, kašelj, oteženo dihanje, slabo počutje in razdraženost.