Bosno stresel močan potres: »Prevrnilo je televizor, treslo se je približno 20 sekund«

Spletna stran jutarnji.hr poroča, da se je 40 kilometrov severozahodno od Zenice zgodil potres magnitude 4,3 po Richterju. Najbolj so ga čutili prebivalci naselja Tešanj, sicer pa se ga je čutilo na širšem območju srednjega dela države.

Po poročanju portala vecernji.hr, so potres čutili tudi v nekaterih delih Hrvaške, med drugim v Zagrebu, Novi Gradiški in Slavonskem Brodu.

Potres ni bil tako močan kot tisti leta 2020 v Petrinji, ko so se rušile stavbe in zaradi katerega so številni ostali brez doma, je pa še vseeno prestrašil ljudi. »Prevrnilo je televizor, treslo se je približno 20 sekund«, »Bil je precej močan«, »Grozno«, so bili po poročanju portala vecernji.hr je nekateri komentarji prebivalcev, ki jih je prizadel današnji potres.