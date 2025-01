Bojkot trgovin uspel: Skoraj pol manj nakupov, vlada obljublja ukrepe

Včeraj je na Hrvaškem potekal množičen bojkot trgovin, s katerim so potrošniki opozorili na previsoke cene.

Akcija, ki se je začela na družbenih omrežjih, je prerasla v nacionalno pobudo, ki so jo podprla potrošniška združenja, sindikati ter nekateri politiki, vključno s člani vladajoče stranke HDZ.

Zmanjšan promet in prazne trgovine

Podatki hrvaške davčne uprave so potrdili uspeh akcije. Do 16. ure je bilo v maloprodaji izdanih 43 odstotkov manj računov kot prejšnji petek, skupna vrednost računov pa je padla za 50 odstotkov. Tudi v primerjavi z enakim obdobjem lanskega januarja je bilo računov manj za 32, njihova vrednost pa je upadla za 37 odstotkov.

Sindikati so rast cen označili za neznosno in opozorili na ogrožen življenjski standard. FOTO: Bozo Radic/Cropix

Prazne trgovine in pekarne so jasno kazale na uspešnost bojkota. Prodajalke v nekaterih trgovinah so potrdile občutno manjši obisk, nekateri trgovci pa so se odzvali z dodatnimi znižanji cen, kar pa ni prepričalo potrošnikov.

Pobuda, podprta z vseh strani

Bojkot se je začel v Facebook skupini »Halo, inspektore«, ki deluje pod okriljem združenja za zaščito potrošnikov ECIP. Vodja Hrvaškega društva za zaščito potrošnikov Ana Knežević je poudarila pomen organiziranega odziva potrošnikov, sindikati pa so rast cen označili za neznosno in opozorili na ogrožen življenjski standard.

Hrvati so poslali sporočilo vladajočim. FOTO: Jure Miskovic/Cropix

Josip Kelemen, svetovalec omenjene platforme, je akcijo opisal kot pobudo državljanov za dokaz, da lahko vplivajo na trg. Akcijo so podprli tudi nekateri politiki, vključno z gospodarskim ministrom Antom Šušnjarjem, kar je sprožilo številne odzive, saj ima vlada na voljo orodja za omejitev cen.

Premier Plenković obljubil ukrepe

Hrvaški premier Andrej Plenković je na seji vlade označil bojkot za pomembno sporočilo državljanov. Napovedal je, da bo vlada prihodnji teden predstavila dodatne ukrepe za omejitev cen, vključno z razširjenim seznamom osnovnih izdelkov z reguliranimi cenami.

Če enodnevni bojkot ne bo dosegel želenih rezultatov, potrošniška združenja napovedujejo nadaljevanje akcij, vključno z daljšimi bojkoti določenih trgovcev. Pobudniki poudarjajo, da potrošniki z bojkotom ne želijo rušiti države, temveč znižati cene in izboljšati življenjski standard.