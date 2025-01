Na Hrvaškem bojkot trgovin: »Ni žive duše«, protest napovedan tudi v Srbiji

Na Hrvaškem je danes napovedani bojkot trgovin, trgovskih verig in bencinskih črpalk kot odziv na stalno naraščanje cen. Pobuda je nastala v okviru Facebook skupine »Halo, inšpektor«, za katero stoji Evropski center za zaščito potrošnikov (ECIP). Bojkot so podprle tudi organizacije za zaščito potrošnikov, sindikati, politične stranke ter celo minister za gospodarstvo.

Iniciativa se je začela s sporočili, ki so jih v preteklih dneh delili na družbenih omrežjih. V enem od njih je zapisano:

»24. 1. je na Hrvaškem bojkot proti visokim cenam hrane. Pozivamo ljudi, da ta dan ne kupujejo ničesar, ampak res ničesar. Pripravite se na ta dan, kot da bi bila nedelja.«

Prazna parkirišča in trgovine v Zagrebu

Hrvaški novinarji poročajo s terena in v trgovinah opažajo le peščico ljudi. »Ni žive duše.« »Običajno je v tej trgovini zjutraj precej gneče, a danes je bilo stanje povsem drugačno. Podobno so prazne tudi pekarne v središči mestu. V pekarni Pan-pek na Trgu v Zagrebu je bil prisoten samo en kupec,« piše Index.hr.

Prodajalci so zaznali zmanjšano število strank. »Običajno je v tem času v trgovini veliko več ljudi, zato je bojkot očiten. Nimam posebnega mnenja o situaciji, saj dela ne zmanjka. Današnji čas izkoriščamo za polnjenje polic in čiščenje trgovine,« je povedal eden izmed blagajnikov.

Jutarnji list pa: »Trgovine so po večini prazne, tiso malo kupcev, kar je, pa pravijo vsi isto: 'Glejte, potrebujem le eno malenkost.'

Novinarji so obiskali več trgovin v središču Zagreba, videli so skoraj prazne prodajne prostore. V eni od trgovin blizu glavnega zagrebškega trga so bili edini kupci novinarji, trije tuji delavci, ki o bojkotu niso vedeli ničesar, in nekaj zaposlenih, ki so izkoristili odmor za nakup malice. Kljub bojkotu prodajalci polnijo police in vitrine s pekovskimi izdelki.

Odzivi na bojkot

Sindikati, združenja potrošnikov in nekateri politiki tako z vladne kot opozicijske strani pozivajo prebivalce, naj danes ne kupujejo ničesar.

Po drugi strani pa trgovci in podjetniki izražajo nezadovoljstvo, pri čemer so nekateri za danes napovedali velike popuste. Združenje Glas podjetnikov kritizira državo, češ da boj proti inflaciji prepušča državljanom in ekonomistom.

Današnji bojkot je postal vidni simbol nezadovoljstva Hrvatov z naraščajočimi življenjskimi stroški, medtem ko javnost in politiki čakajo na nadaljnje ukrepe za zajezitev inflacije.