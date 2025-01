Hrvatom prekipelo zaradi visokih cen, za petek napovedujejo bojkot trgovin

Na Hrvaškem obupani in besni potrošniki za petek, 24. januarja, napovedujejo bojkot živilskih trgovin. Iniciativa se je začela na družbenih omrežjih, predvsem iz obupa, saj mnogo Hrvatov lahko le še obupano opazuje, kako se skorajda iz dneva v dan dvigajo cene osnovnih živilskih proizvodov.

Kruh se je denimo, kot so opozorili v iniciativi Halo, inspektore (Halo, inšpektor), v 26 dneh podražil za 26 centov, nekatere vrste celo za 33. »To je ogromno, a mnogi, sploh starejši, še vedno razmišljajo v kunah. Opazijo, da se je kruh podražil za 26 centov, a v njihovih glavah je to 26 lip, kar ni tako hudo. Tudi teletina se je močno podražila, v treh mesecih za 43 odstotkov. To je več kot dovolj, da potrošniki udarimo po mizi in rečemo dovolj,« je za Hrvaško radiotelevizijo dejal Josip Kelemen iz omenjene iniciative.

Na Hrvaškem, kjer se je decembra inflacija ustavila pri rekordnih 4,5 odstotka, pa niso nezadovoljni le z vedno višjimi cenami. Potrošniki opažajo tudi slabšo kakovost izdelkov, ki iz tujine prihajajo na police hrvaških prodajaln, pa seveda skrčflacijo, ki smo ji priča povsod. »Kar se zdaj tu dogaja, je popolni absurd,« pravi Kelemen in dodaja: »Dobivamo blago slabše kakovosti kot druge evropske države, a so cene pri nas višje kot drugod.« Pri omenjeni iniciativi zato ljudi pozivajo, naj se v petek vzdržijo nakupovanja in s tem trgovcem, pristojnim ministrom in drugim sporočijo, da imajo tega dovolj.

To je prvi tovrstni bojkot pri naših južnih sosedih, so ga pa v preteklosti že izvedli v Franciji, Nemčiji, Belgiji, Grčiji in Veliki Britaniji.