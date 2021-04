Bogati bežijo pred epidemijo covida z letali

Stanje v Indiji zaradi epidemije novega koronavirusa bolj grozljivo; ljudje umirajo na ulicah, v bolnišnicah zmanjkuje prostora, kisika in zdravil, trupla se kopičijo. Cveti črni trg, pred kaosom pa lahko ubežijo le najbogatejši in to dobesedno; z zasebnimi letali zapuščajo državo.​Indijski bogataši in tajkunu z družinami v bitki s časom, preden država v torek prepove polet v in iz države, iz Indije letijo v svoja pribežališča v Evropi, na Bližnjem Vzhodu in na destinacijah v Indijskem oceanu kot so Maldivi. Številne države so že sedaj prepovedale vstop potnikom iz Indije.​Bogati Indijci plačujejo po 1,5 milijona rupij (okoli 16.600 evrov) za let iz Indije. Na letala skušajo priti ne le najbolj bogati, ampak vsi, ki si to lahko privoščijo. Povpraševanje po zasebnih letalih je neverjetno; ena izmed letalskih družb, ki oddaja zasebna letala, je samo v enem dnevu prejela 80 povpraševanj po poletu iz Mumbaja v Dubaj.V nebo so se povzpele tudi cene komercialnih poletov. Preden začne veljati prepoved Združenih arabskih emiratov za potnike iz Indije, so se cene za navadno vozovnico povzpele na več kot tisoč evrov, kar je desetkrat več kot običajno. A dokler v državi padajo svetovni rekordi po številu novih okužb na dan, je to cena, ki so jo številni pripravljeni plačati.