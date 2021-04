Ne morejo verjeti, kaj se dogaja: umirajo na ulicah kot živali (FOTO)

Ženska na tovornjaku čaka, da jo bodo sprejeli v covidno bolnišnico. FOTO: Amit Dave, Reuters

Pred letom dni so pretresljive fotografije zaradi divjanja epidemije virusa sars-cov-2 prihajale iz Italije, predvsem Bergama. Zadnje mesece je bila najbolj na udaru virusa Brazilija, sedaj pa je to neslavno vlogo prevzela Indija. iz te azijske države vsak dan poročajo o novih črnih rekordih, ne le za Indijo, ampak za ves svet., kar je prav tako največ od začetka pandemije pred več kot letom dni.Že skoraj teden dni dnevno število novih okužb v Indiji presega 300.000, kar je svetovni rekord. Za bliskovito širjenje okužb bi bila morda lahko kriva nova dvojno mutirana indijska različica virusa B.1.617, ki se je že razširila tudi v številne druge države po vsem svetu, zato veliko držav dodatno omejujejo prihode iz Indije.Doslej se je sicer v tej državi z več kot 1,3 milijarde prebivalcev z novim koronavirusom po podatkih spletne strani Worldometer okužilo 17,3 milijona ljudi, 195.123 jih je umrlo. Po ZDA je Indija tako v pandemiji druga najbolj prizadeta država na svetu. Po neuradnih podatkih so številke v Indiji še višje, ljudje se počutijo prepuščene sami sebi in pozivajo vlado, naj ukrepa. Primanjkuje zdravil in kisika, cveti črni trg. Neka ženska je za bombo s 50 litri kisika, ki v lekarni stane 80 dolarjev, plačala 670 dolarjev. Kar je še malo, saj cene segajo tudi do 1300 dolarjev.Ljudje so prestrašeni. Mrliški ogledniki nimajo predaha. Prizori upepeljevanja mrtvih na ulicah vsakdanje spominjajo na srednji vek in ne na sodobno civilizacijo. Trupla mečejo v skupne grobove in zažigajo. Ljudje umirajo na nečloveški način brez ustrezne zdravstvene oskrbe kot živali. To je dejala neka Indijka, ki je izgubila dedka. Neka mati je morala truplo svojega sina do mrtvašnice peljati v rikši.Indijski zdravstveni sistem pod bremenom ogromnega števila covidnih bolnikov razpada. Grozljive zgodbe o bolnikih, ki dobesedno umirajo na cestah, in pomanjkanju kisika zanje so v mednarodni skupnosti sprožile val obljub o pomoči v cepivih, zdravilih, ventilatorjih in kisiku ter zaščitni opremi.