Boeingovo vesoljsko plovilo pušča helij. Astronavti obtičali v vesolju

Boeingovo vesoljsko plovilo Starliner, ki mu je pred skoraj mesecem dni z nekaj težavami uspelo pristati na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) in bi se že moralo vrniti na Zemljo, se še vedno ne more ločiti od ISS, potem ko so na kapsuli odkrili novo puščanje helija.

Dva člana posadke, astronavta Butch Wilmore in Suni Williams, sta na ISS prispela 6. junija in bi morala tam ostati teden dni, da bi izvajala medicinske in druge poskuse, vendar sta na ISS že en mesec obtičala zaradi številnih okvar, med drugim puščanje helija na enem od ventilov, kar bi jih lahko spravilo v nevarnost pri vrnitvi na Zemljo.

Njihova vrnitev je bila večkrat preložena, 12. junija, 18. junija in 22. junija. Zadnje tehnične težave tako ponovno odložijo vrnitev Wilmora in Williamsa, čigar misijo je pestila vrsta okvar in težav. Po izstrelitvi iz vesoljskega centra Cape Canaveral na Floridi je Starliner zaradi težav z motorjem uspel pristati v drugem poskusu.

NASA pripravlja vesoljsko plovilo SpaceX na reševalno misijo?

Po tem so na več mestih opazili uhajanje helija. Pred samo izstrelitvijo so zaznali eno puščanje, a je NASA ocenila, da ne predstavlja nevarnosti za let. Teste z enakimi motorji je treba zdaj izvesti na Zemlji, preden se vesoljsko plovilo loči od ISS, ki kroži okoli Zemlje na višini okoli 400 kilometrov.

NASA vedno znova poudarja, da nihče ni obtičal v vesolju. Starliner je delno obnovljivo vesoljsko plovilo, sestavljeno iz tri metre visoke kapsule za posadko in servisnega modula. Za razliko od vesoljskega plovila Crew Dragon podjetja SpaceX Elona Muska ne more pristati na vodi, ampak le na suhem.

Po specifikacijah vesoljskega plovila lahko Starliner ostane pritrjen na ISS največ 45 dni, ni pa znano, kaj bi se s plovilom zgodilo po tem času. Gre za prvi testni let s posadko tega 4,2 milijarde dolarjev vrednega projekta Nase in Boeinga.

Vse te težave ne vlivajo zaupanja v boeingovo kapsulo oziroma v celotno misijo, poznavalci pa trdijo, da jih ne bi presenetilo, če bi kdo pri Nasi že pripravljal vesoljsko plovilo SpaceX na reševalno misijo, poroča index.hr.