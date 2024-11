Bitcoin podira rekorde, danes visoko kot še nikoli. Do kam lahko seže v naslednjih mesecih?

Številni lastniki bitcoina so bili v zadnjih mesecih nejevoljni, saj je ta največja kriptovaluta nazadnje svoj rekord dosegla marca letos, nato pa je zašla v trend padanja. Je pa vrednost bitcoina to jesen spet začela rasti. Rast se je začela po nižanju obrestnih mer v svetu, še posebej pa po izvolitvi Donalda Trumpa za novega ameriškega predsednika, ki je vrednost te kriptovalute še bolj pognala navzgor. Tako je danes po podatkih spletne strani coinmarketcap.com vrednost bitcoina znašala že 80.071 dolarjev.

Samo v zadnjem tednu je njegova vrednost poskočila za dobrih 17 odstotkov, v zadnjem mesecu pa za dobrih 28 odstotkov. Zelo lep donos je bitcoin naredil tudi na letni ravni, saj je zrastel za 115 odstotkov.

Trump je pred meseci spregovoril na posebnem dogodku, ki je bil namenjen bitcoinu. FOTO: Kevin Wurm Reuters

Marsikdo se sprašuje, kako visoko lahko še gre v tem ciklu. Youtuber Lark Davis verjame, da bi lahko njegova vrednost na vrhuncu tega cikla znašala 150 tisoč ali pa kar 200 tisoč dolarjev. A to so špekulacije in popolnoma mogoče je, da bo njegova vrednost na vrhuncu precej nižja.

Pri kupovanju kriptovalut je vedno treba upoštevati zlato pravilo. Priporočljivo je, da se jih kupi samo za toliko denarja, kot ga je investitor tudi pripravljen izgubiti.

Tudi Ethereum se je dvignil

Trumpova izvolitev je močno pognala navzgor (za približno 30 odstotkov) tudi drugo največjo kriptovaluto ethereum, katere vrednost je v času pisanja tega članka znašala 3.207 dolarjev. Ethereumu sicer do njegovega prejšnjega rekorda, ki znaša 4,878 dolarjev, manjka še precej.