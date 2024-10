Bila na kemoterapiji in sinu hotela plačati ure karateja: Ko je videla stanje na računu, sledil hud šok

Marsikomu je življenje zagrenila platforma OnlyFans, ki pornografijo predstavljala kot varen in družbeno sprejemljiv način dodatnega zaslužka.

Ne samo, da je bilo šokantno, ampak je bilo uničujoče za našo družino.

V zadnjih nekaj letih so bile policijske preiskave sprožene zaradi najdenih posnetkov na platformi, ki so kasneje postali dokaz na sodišču v primerih spolne zlorabe otrok, ter t.i. maščevalne pornografije.

Dramatične spremembe za uporabnike platforme

Toda poleg tega je OnlyFans dramatično spremenil življenja ljudi, ki so bili uporabniki te platforme. Reuters je raziskal nekaj zgodb, v katerih je uporaba platforme vodila do ločitve in razpada družine, ogroženega ugleda in finančnih težav.

Ločitev in bankrot

Melinda Lam je tako decembra 2021 ugotovila, da nima dovolj denarja na kartici, ko je poskušala plačati sinove ure karateja. Potem ko je preverila vse račune, ki si jih je delila z možem, je ugotovila, da je bilo vsaj šest kreditnih kartic izpraznjenih in da je skoraj 40.000 dolarjev izginilo iz njunih skupnih prihrankov.

Njen mož je zapravljal denar za OnlyFans. Lamova, ki je bila takrat na kemoterapiji zaradi raka dojke, je bila šokirana in je kmalu vložila zahtevo za ločitev ter razglasila bankrot. »Ne samo, da je bilo šokantno, ampak je bilo uničujoče za našo družino,« je dejal Lanova. Potem ko se je soočila z njim, je mož Melinde Lam postal nasilen do te mere, da je proti njemu vložila tožbo in mu prepovedala, da bi se ji približal. Kmalu zatem je mož postal nasilen do njunega petletnega sina. Do takrat je za OnlyFans porabil več kot 65.000 dolarjev.

Čeprav je ekstremen, ta primer ponazarja, kako se lahko naročnik hitro zasvoji in zapravi ogromne količine denarja.

Samo lani so lastniki platforme OnlyFans ustvarili 1,3 milijarde dolarjev prihodkov, nekateri njihovi najbolje plačani ustvarjalci pa več milijonov dolarjev na leto. Platformi je v le nekaj letih uspelo monetizirati pornografijo, izdelek, ki je bil sicer široko dostopen brezplačno na internetu, in temeljito spremeniti poslovni model.

»Ko enkrat vstavite svojo kartico, lahko preprosto zapravite kup denarja, ne da bi morali kartico aktivno uporabljati,« je pojasnil Rob Weiss, strokovnjak za odvisnost od spolnosti in avtor knjige Sex Addiction 101.