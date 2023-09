Bil naj bi velika okrepitev za ukrajinsko vojsko, to se je zgodilo (VIDEO)

Rusija trdi, da ima prve dokaze o uničenem britanskem tanku Challenger 2 v Ukrajini. Na enem od posnetkov so tako vidne goreče razbitine tanka.

»Zdi se, da gre za prvi dokumentirano uničen britanski tank Challenger 2 v službi oboroženih sil Ukrajine, in sicer 82. zračno-jurišne brigade,« je poročal provojni kanal Gray Zone.

Združeno kraljestvo je Ukrajini sprva dostavilo 14 tankov Challenger 2, nato pa je to število podvojilo na 28, je bilo objavljeno maja.

Challenger 2 sicer opisujejo kot glavni bojni tank, zasnovan za uničenje drugih tankov. Uporabljali so ga v Bosni in Hercegovini, na Kosovu in v Iraku, piše Daily Mail.