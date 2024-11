Biden spet zvezda družbenih omrežij, nekateri se smejijo, drugi pa: »To nima smisla, pokaži nekaj sočutja« (FOTO in VIDEO)

Po družbenih omrežjih se širi posnetek (še)aktualnega ameriškega predsednika Joeja Bidna na plaži. 81-letni Biden se je boril s peskom, ko ga je morala reševati njegova žena Jill.

»Biden se trenutno bori s peskom med obiskom svoje hiše na plaži v Delawareu, pesek zmaguje,« je ob tem pikro sporočil republikanski nacionalni odbor.

FOTO: Ting Shen Afp

Medtem ko so nekateri to priložnost izkoristili za ponovno šalo z odhajajočim predsednikom, so drugi bili sočutni.

»Zdaj ga lahko in moraš pustiti pri miru. To nima smisla, pokaži nekaj sočutja,« je zapisal eden od uporabnikov omrežja X.