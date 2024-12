Biden pomilostil sina: Verjamem v pravosodni sistem, a ... (VIDEO)

Predsednik ZDA Joe Biden je podpisal odlok o pomilostitvi sina Hunterja Bidna, ki je bil obsojen zaradi laganja pri nakupu pištole in je priznal krivdo za utaje davkov, čeprav je od junija letos trdil, da pomilostitve ne bo. Predsednik Biden je v izjavi za javnost zatrdil, da je bil sin žrtev političnega pregona.

»Danes sem podpisal pomilostitev za sina Hunterja. Od nastopa položaja sem govoril, da se ne bom vmešaval v delo pravosodnega ministrstva in držal sem besedo, čeprav sem opazoval, kako so mojega sina selektivno in nepravično preganjali,« je sporočil Biden in omenil, da se takšna dejanja praviloma ne končajo s kazensko obtožnico.

»Verjamem v pravosodni sistem, a ...«

»Nobena razumna oseba, ki pogleda dejstva primerov proti Hunterju, ne more ugotoviti nič drugega kot to, da so ga izpostavili, ker je moj sin. Upam, da bodo Američani razumeli, zakaj je oče in predsednik sprejel takšno odločitev,« je še dodal Biden, ki je odločitev sprejel v krogu družine med podaljšanim vikendom po četrtkovem nacionalnem prazniku zahvalni dan.

Hunter Biden je bil obsojen zaradi laganja pri nakupu pištole in je priznal krivdo za utaje davkov. FOTO: Anna Rose Layden Reuters

»Verjamem v pravosodni sistem, vendar (...) verjamem tudi, da je groba oblika politike okužila ta proces in pripeljala do sodne zmote. In ko sem ta konec tedna sprejel to odločitev, ni bilo smisla nadaljevati upam, da Američani razumejo, zakaj bi oče in predsednik sprejel to odločitev,« je še poudaril.